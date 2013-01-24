Региональный инвестстандарт улучшит климат

В министерстве экономического развития и внешних связей Хабаровского края состоялось первое заседание Экспертной группы по апробации и мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного климата для бизнеса в крае.

В состав Экспертной группы вошли представители предпринимательских объединений и экспертного сообщества края.

В ходе заседания экспертной группе была представлена Дорожная карта мероприятий по внедрению Стандарта, разработанная министерством экономического развития и внешних связей края. Члены экспертной группы в срок до 25 января 2013 года должны представить свои предложения по изменению и дополнению Дорожной карты.

В руководители Экспертной группы выдвинут председатель межрегиональной общественной организации «Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей» Евгений ШУЛЕПОВ, в заместители руководителя – президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь ВОСТРИКОВ.

Следующее заседание экспертной группы состоится в мае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края со ссылкой на министерства экономического развития и внешних связей края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.