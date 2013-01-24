Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Региональный инвестстандарт улучшит климат
В министерстве экономического развития и внешних связей Хабаровского края состоялось первое заседание Экспертной группы по апробации и мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного климата для бизнеса в крае.
В состав Экспертной группы вошли представители предпринимательских объединений и экспертного сообщества края.
В ходе заседания экспертной группе была представлена Дорожная карта мероприятий по внедрению Стандарта, разработанная министерством экономического развития и внешних связей края. Члены экспертной группы в срок до 25 января 2013 года должны представить свои предложения по изменению и дополнению Дорожной карты.
В руководители Экспертной группы выдвинут председатель межрегиональной общественной организации «Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей» Евгений ШУЛЕПОВ, в заместители руководителя – президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь ВОСТРИКОВ.
Следующее заседание экспертной группы состоится в мае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края со ссылкой на министерства экономического развития и внешних связей края.
Новости тематики
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- На "АмурЭкспоФоруме" Александру Козлову подарили портрет Президента России из красной бумаги
- Санаторий "Уссури": изгнание из рая
- В Хабаровском крае резидентам индустриальных парков будут предоставлены субсидии
- Более 100 млн рублей господдержки получили владельцы "дальневосточных гектаров"
- В Хабаровске на Днях Международного бизнеса планируют подписать 11 экспортных контрактов
Новости раздела
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- На "АмурЭкспоФоруме" Александру Козлову подарили портрет Президента России из красной бумаги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством