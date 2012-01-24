Авиа- и судостроение в Хабаровском крае планируют развивать на основе инновационного кластера

Концепция создания и развития инновационного кластера на базе авиа- и судостроения разработана фондом «Центр стратегических разработок (ЦСР) «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) совместно с правительством Хабаровского края. Одной из основных предпосылок стало намерение Правительства РФ провести в 2012 году среди регионов федеральный конкурс проектов по формированию кластеров, лучшие из которых впоследствии смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

- В направлении создания и развития кластеров движется весь мир. Соответствующая федеральная программа прорабатывается сегодня и в России, и у нас есть серьезные шансы в нее попасть, - отметил первый зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор ЧУДОВ.

В обсуждении проекта концепции приняли участие представители машиностроительных и сервисных предприятий, малых инновационных компаний, профильных вузов, исследовательских институтов и органов власти края. По мнению руководителя проектного направления фонда «ЦСР «Северо-Запад» Дмитрия САНАТОВА, представившего концепцию кластера, машиностроение Хабаровского края имеет длительную историю развития, но в настоящее время для отрасли характерно снижение экономической устойчивости. Он подчеркнул, что хотя машиностроительные предприятия развиваются в соответствии с трендами мирового рынка, дальнейший рост в его перспективных сегментах возможен лишь при условии преодоления ряда барьеров в сфере управления цепочкой создания стоимости – именно по этой линии движутся конкуренты.

- Мировые рынки авиа- и судостроения претерпевают значительные изменения. Прежде всего, предприятия стремятся к оптимизации производственных процессов и, как следствие, снижению себестоимости продукции, - говорит Дмитрий Санатов. – На сегодняшний день мировыми производителями определены основные целевые показатели технологического развития на ближайшие 20 лет. Так, судостроительная отрасль стремится к снижению объемов потребляемого топлива на 40%, сокращению сроков постройки судов на 20% и уменьшению их веса на 60%. Что касается авиастроения, то уровень потребления топлива должен сократиться на 20%, а повышение доли использования композиционных материалов в конструкции самолета до 50%, что еще больше приведет к уменьшению его веса. Кроме того, конвейерное производство позволит крупным корпорациям, таким как Boeing, выпускать до 60 самолетов в месяц. Конечно, это не значит, что, например, КнААПО должно производить столько же, но при выпуске даже 40 самолетов в год себестоимость каждого должна быть такой же, как у «Боинга».

Чтобы дать возможность авиа- и судостроительной отраслям Хабаровского края через 20 лет соответствовать мировым стандартам и производить конкурентоспособную продукцию, разработчики проекта предложили создать на основе трех предприятий – Амурского, Хабаровского судостроительных заводов и КнААПО – инновационный кластер. Его цель – формирование эффективной системы взаимодействия и кооперации машиностроительных отраслей и научно-образовательного сектора.

В рамках кластера, считает Дмитрий Санатов, необходимо, прежде всего, наладить на территории края производство максимально возможного количества комплектующих, что позволит снизить транзакционные издержки. Другой барьер, связанный с низким уровнем международной и межотраслевой кооперации, также может быть в значительной мере устранен инструментами кластерной политики.

- Некоторые технологии могут в готовом или немного переработанном виде использоваться как в авиа-, так и в судостроении. Мировая практика демонстрирует хорошие результаты. Раньше у хабаровских предприятий был опыт межотраслевого трансфера технологий, но сегодня он, к сожалению, утрачен, - говорит Дмитрий Санатов. - Кроме того, Россия, не говоря уже о Дальнем Востоке, очень слабо участвует в мировых процессах обмена современными технологиями. Решить данные проблемы можно с помощью кластерного подхода.

С одной стороны, картина получается радужная, однако проект создания кластера вызвал и серьезные замечания. Главными поводами для скептицизма традиционно стали проблемы кадров и финансирования.

- В представленной концепции я не увидел прежде всего воли, желания государства развить что-либо на Дальнем Востоке. Концепции развития промышленности на ДВ, тем более конкурентоспособную, – вот, что нужно разрабатывать. А для этого требуется настоящий прорыв, подобный созданию атомной бомбы, - считает директор Института материаловедения ДВО РАН, профессор Виктор ЗАВОДИНСКИЙ. – Нужны огромные деньги и мощный потенциал – без этого никто не воспримет данную идею всерьез!

Обеспокоенность вопросами финансирования выразил и начальник технического отдела Хабаровского судостроительного завода Алексей ШАТАЛОВ.

- По федеральной программе модернизации производства мы получаем крохи, по сравнению с тем, что получают те же судостроительные предприятия центральной части страны. На Дальний Восток по-прежнему смотрят как на сырьевую базу, - считает он.

Особенно остро стоит сегодня и кадровый вопрос. В частности, нехватка молодых сотрудников в судостроительной отрасли практически не позволяет предприятиям применять современные технологии: получая заказ в виде трехмерной модели, судостроители «старой закалки» по-прежнему переводят ее в плоскость, а затем на бумагу, что снижает производительность и качество готовой продукции.

- Однако проблема заключается еще и в том, что кадры зачастую готовить просто не для кого, - считает проректор по технической работе Комсомольского технического университета Эдуард ДМИТ-РИЕВ. – Выпускники вузов приходят на предприятия, но, не получая достойной зарплаты, вскоре уходят. А заводы начинают искать сотрудников через центры занятости…

По словам представителя научно-производственного отдела ОАО «КнААПО», совершенно нерассмотренным в проекте концепции остался принципиальный вопрос лицензирования, сертифицирования поставщиков и изготовителей материалов для авиа- и судостроительной отраслей.

- Сравнение с Boeing, приведенное в презентации, на мой взгляд, совершенно неуместно, - считает сотрудник ОАО «КнААПО». - Эта огромная корпорация принимает решения о применении тех или иных технологий самостоятельно, в отличие от нас. Чтобы применять в производстве постоянно совершенствующиеся импортные технологии, необходимо проходить через множество инстанций.

Тем не менее практически все, кто принял участие в обсуждении проекта, посчитали саму идею создания кластера целесообразной – с учетом исправления обозначенных недоработок. По словам Дмитрия Санатова, полноценное функционирование кластера должно быть запущено в ближайшие два года – при условии, что разработанная концепция будет согласована в ОАО «ОАК» и ОАО «ОСК». 2012 год станет периодом решения различных организационных вопросов, а с 2013 года уже планируется начать выводить конкретные проекты и получать под них финансирование.

- Нашим первым шагом должно стать организационное оформление кластера, чтобы получить возможность участвовать в различных федеральных инициативах. Требуется создать совет, отвечающий за верхний уровень координации, т. е. взаимодействие предприятий кластера с федеральными властями, а также секретариат, который будет отвечать за работу внутри кластера. Решить все эти организационные вопросы мы намерены за первый квартал 2012 года, - рассказал Дмитрий Санатов.

Стоит отметить, что в этот же период будет проведена первая сессия планирования, где примут участие уже не только представители местных предприятий, но и эксперты из других регионов и стран. Предметом обсуждения станут возможные форматы работы внутри кластера и партнерства за его пределами.

- Вопрос целесообразности кластера стоит сегодня не столько в деньгах, сколько в проектах – готовых, проработанных и оцененных, которые необходимы для привлечения государственного бюджета. С одной стороны, мне понятен возникающий скептицизм, но с другой - у нас просто нет иного пути для эффективного развития, - считает Виктор Чудов. – Мы уже обсуждали возможность формирования такого инновационного кластера на федеральном уровне и заручились поддержкой министерства экономики. Несмотря на недофинансирование, кадровые проблемы и иные вопросы, которые мы сегодня имеем, у нас есть очень хороший шанс в ближайшие 10-15 лет серьезно продвинуться на этом направлении, модернизировав производство и повысив конкурентоспособность нашей продукции.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».