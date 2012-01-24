В мире кризис, а они развиваются

Несмотря на нестабильность мировой экономики и возможные перемены, связанные с предстоящими президентскими выборами, многие хабаровские компании успешно завершили 2011 год и с оптимизмом смотрят в будущее. Некоторые из них поделились информацией с читателями «ЗР».

Коммерческий директор ООО «Балтимор-Амур» Анастасия КОВЕХ:

- Новинкой 2011 года стала целая линейка овощных нектаров «Балтимор» в стекле, в июле прошлого года было запущено производство кетчупа «Краснодарье» в пластиковых бутылках. Производство продукции на заводе «Балтимор-Амур» увеличилось до 120 тонн в месяц, что обусловлено растущим спросом. В 2012 году «Балтимор-Амур» также планирует расширять ассортимент, модернизировать производственные линии. В планах компании – выведение на рынок новой серии кетчупов «Русский край» в стеклянной упаковке.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «Контур ДВ» Юлия НОВИКОВА:

- Планы торговой сети «Контур Будущего» на 2011 год были перевыполнены, а это говорит о повышении активности и материального благосостояния населения. В 2011 году компания «Контур ДВ» открыла три новые торговые точки, расширив свою торговую сеть до девяти магазинов. Мы продолжаем развиваться и в 2012 году планируем открыть еще три магазина бытовой техники. При этом отмечу, что сегодня люди все чаще стремятся приобретать качественную, надежную, стильную и, соответственно, более дорогостоящую технику. Поэтому в нашей сети будет расширяться ассортимент техники данного ценового сегмента.

Заместитель директора по экономике ООО «Фонд жилищного строительства» Дмитрий ФОМБЕРГ:

- Нестабильность мировой экономики пока не отражается на региональном строительном рынке – спрос на жилплощадь значительно превышает предложение. Поэтому наши услуги сегодня востребованы, и мы уверенно смотрим в будущее. В настоящее время ООО ведет строительство 2 жилых комплексов: «Дендрарий» и «Каскад». В прошлом году стартовало строительство первого жилого блока по адресу ул. Краснореченская-Кубяка. Более 2/3 жилого фонда этого здания, т. е. порядка 130 квартир, строятся в рамках социальной программы правительства Хабаровского края. Кроме того, в стратегических планах компании на 2012 год – возведение жилого многоквартирного дома в границах ул. Запарина –пер. Солдатский.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».