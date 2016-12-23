"Мурены" снова могут запустить в производство на Хабаровском судостроительном заводе

Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) нащупывает конъюнктуру рынка и рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.

Введенный в строй более полувека назад, завод изначально был ориентирован на серийное строительство военных кораблей, но в непростые 90-е годы прошлого столетия предприятие стало активно осваивать и гражданское судостроение.

Если продолжить краткую характеристику ХСЗ, то стоит отметить, что на заводе используют прогрессивную технологическую схему постройки судов поточно-позиционным методом, позволяющим ускоренное серийное строительство плавсредств. Формирование корпусов, монтажно-достроечные и электромонтажные работы выполняются в крытых отапливаемых эллингах. Технологический цикл позволяет одновременно строить до 15 кораблей водоизмещением от 250 тонн до 1500 тонн со сдачей двух единиц в год. На территории завода имеются собственные подъездные пути, связанные с железнодорожной и автомобильной магистралями. Для достройки и круглогодичной сдачи судов завод имеет сдаточную базу во Владивостоке.

Досье «Дальневосточного капитала»: Хабаровский судостроительный завод, входящий в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация», - одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока. За 63-летнюю историю существования с заводских стапелей сошло более 350 судов разных типов, из них свыше 20 - боевые корабли, построенные на экспорт для ряда стран, в том числе Индии, Сирии, Кубы, Республики Корея. В 2011 году в рамках федеральной целевой программы по оборонно-промышленному комплексу предприятию на модернизацию производства было выделено 1,2 млрд рублей до 2020 года. Средства ФЦП корабелы планируют направить на модернизацию корпусообрабатывающего производства и спускопускового устройства. Нововведения в последнем позволят предприятию спускать на воду корабли водоизмещением более двух тысяч тонн вместо сегодняшней одной тысячи тонн.

Час «Мурены» пробьет?

Еще в недалеком прошлом, около двадцати лет назад, завод получал крупные серийные заказы, что позволяло ему прочно стоять на ногах и жить безбедно. Но за последние годы, особенно после дефолта 1998 года, положение резко ухудшилось, и все это время хабаровское судостроительное предприятие, по сути, ведет борьбу за выживание. Нельзя сказать, что борется оно в одиночку. Его не оставили на произвол судьбы ни краевые власти, ни Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), в которую завод вошел в 2007 году, но в большинстве своем поддержка позволяла предприятию лишь держаться на плаву.

ОСК оказывает помощь в плане размещения строительства судов по гособоронзаказу. Поиск ведется как по заказам военного ведомства, так и гражданского судостроения. Оказывает корпорация и финансовую поддержку. Так было, например, в начале 2016 года, когда предприятию не удалось заключить контракты на строительство плавпричалов, и почти на полгода вперед оно оказалось без гарантированных финансовых вливаний. На помощь пришла ОСК, выделившая средства.

Правда, были и серьезные заказы, позволявшие на какое-то время поправить финансовое состояние предприятия, - это строительство двух буксиров для компании «Роснефть» и одного буксира для Тихоокеанского флота. Причем буксиры проекта 2310 построены по современной голландской технологии - азимутальные, - позволяющей судну совершать разворот вокруг своей оси.

Когда-то, в 80-х годах прошлого столетия, завод по заказу Минобороны РФ строил уникальные катера на воздушной подушке - «Мурены». Здесь до сих пор находятся два судна этого класса, своего рода образцы, на основе которых «Мурены» снова могут запустить в производство. Корабелы уверены, что этот час скоро пробьет, и они вновь, как когда-то, начнут их серийное производство.

- Сейчас ведем активную работу с Объединенной судостроительной компанией, с Министерством обороны, Минпромторгом по дальнейшей загрузке предприятия в части сегмента гособоронзаказа, - говорит заместитель гендиректора АО «ХСЗ» Александр ГОРДЕЕВ. - В первую очередь речь идет о возобновлении строительства десантных катеров на воздушной подушке, которые мы начинали строить еще в советское время для Министерства обороны.

По его словам, до сих пор не угас интерес к «Муренам» и у южнокорейских военных. На ХСЗ имеют отличный опыт: в 2003-2006 годах завод построил три десантных катера на воздушной подушке класса «Мурена» для Южной Кореи. Два года назад Александр Николаевич во время поездки в эту страну увидел заводские катера, говорит, что корейцы берегут их, эксплуатируют умело и аккуратно, высказывают желание приобрести больше таких «Мурен». Обычным патрульным пограничным кораблям подходить к береговой полосе очень проблематично, потому что перепады приливов и отливов достигают 8-9 метров, а десантные корабли на воздушных подушках могут свободно курсировать вдоль берега.

Регионы просят суда

Если строительство «Мурен» находится на стадии обсуждения, то «сахалинский заказ» - практически решенный вопрос, уверены на ХСЗ. Возможностями Хабаровского судостроительного завода власти Сахалина заинтересовались после Восточного экономического форума, прошедшего в начале сентября 2016 года во Владивостоке, где было представлено скоростное пассажирское судно «70 лет Победы». Этот теплоход, недавно построенный на ХСЗ, был перегружен в Хабаровске на морскую баржу и оттуда по реке и морем был переправлен во Владивосток. В дни проведения форума он находился на рейде в бухте Аякс на острове Русском. 2 сентября теплоход осмотрел президент России Владимир ПУТИН. Глава государства поблагодарил команду заводчан, которая работала во Владивостоке, и весь коллектив предприятия.

Побывал во время форума на судне и сахалинский губернатор Олег КОЖЕМЯКО. А уже через пару недель закипела работа над межправительственным соглашением между Хабаровским краем и Сахалинской областью по поводу размещения «сахалинского заказа» на ХСЗ.

Как пояснил губернатор островной области, региону необходимы в первую очередь грузопассажирские суда для обеспечения устойчивого транспортного сообщения с Курильскими островами.

- Речь идет о двух судах длиной более 70 метров, которые могут перевозить до 80 человек. Должны быть также предусмотрены площадки под контейнеры, охлаждаемые трюмы, кран-балка. Такие проекты судов на хабаровском заводе есть. Будем вместе с предприятием прорабатывать техническое задание, а затем выйдем на подписание соглашения. Рассчитываем, что в течение полугода подготовим рабочую документацию, два года займет строительство. Финансирование этих заказов будет вестись с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании, - отметил Олег Кожемяко.

В преддверии подписания межправительственного соглашения на Хабаровском судостроительном заводе побывал губернатор края Вячеслав Шпорт. Он поблагодарил заводчан за проведение сложнейшей операции по доставке и презентации нового пассажирского судна на Восточном экономическом форуме.

- Вы еще раз доказали, что умеете делать для наших граждан современные суда, которые придут на замену устаревшим, - отметил Вячеслав Шпорт, выступая перед работниками судостроительного завода. - Презентация теплохода вызвала большой интерес у гостей форума. Проектом заинтересовались власти Сахалинской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутия), а также заказчики из КНР.

Глава региона подчеркнул, что сейчас важно выстроить схему финансирования по лизингу, сделать комфортные условия финансирования для заказчиков - российских регионов. По этому направлению правительство края взаимодействует с Минпромторгом РФ и ОСК.

- Сейчас обсуждается возможность заказа пассажирских судов, аналогичных судну «70 лет Победы», только в морском исполнении. Кроме того, идет речь о строительстве двух паромов для переправы Ванино - Холмск. Правительство края продолжает работу по кооперации и с другими дальневосточными регионами. Там тоже есть потребность как в речных, так и в морских пассажирских судах, - отметил заместитель председателя правительства края - министр промышленности и транспорта края Сергей ИВАШКИН.

Квоты под киль

Еще одно перспективное направление, на которое также рассчитывают заводчане, - строительство рыболовных судов. Пока здесь прорывных решений нет, признается руководство завода, но надежды на то, что ситуация изменится, все же имеются. Причем обоснованные. В связи с поручением президента России Владимира Путина, которое он озвучил на заседании Госсовета по рыбопромысловому хозяйству, Минпромторг совместно с комитетом рыбного хозяйства разработал перспективный план по строительству рыбопромысловых судов на российских верфях под квоты. Главным условием получения квот должно стать размещение заказов на строительство рыболовецких судов на российских верфях. Таким способом, в частности, государство намерено стимулировать отечественных рыбопромышленников обновлять устаревшие мощности, а судостроители надеются получить заказы на строительство рыболовных судов.

В этот план включен и хабаровский судостроительный завод. По словам начальника отдела маркетинга и ВЭД АО «ХСЗ» Константина ЯУРОВА, сегодня ведутся переговоры с несколькими рыбопромысловыми компаниями Хабаровского и Приморского краев на предмет возможного строительства судов. По его словам, уже достигнута договоренность с одной из владивостокских компаний, занимающейся выловом крабов, по строительству краболовного судна. Строительство рыболовных плавсредств - еще одно большое направление, которое позволит загрузить предприятие. Если планам суждено сбыться, перед заводчанами открываются большие перспективы как минимум до 2025 года и, наконец, появится свет в конце тоннеля.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год.