Креатив для корпоратива

Декабрь - сезон корпоративов. Особенно востребованными сегодня становятся услуги так называемых ивент-агентств (от англ. event - событие) - они знают, как сделать праздник интересным и незабываемым. Будут ли в этом году их услуги востребованными?

- В Интернет-справочнике «Деловой Хабаровск» зарегистрировано около 80 компаний и частных лиц, организовывающих проведение праздников, - рассказывает директор праздничного агентства «Галерея Событий» Любовь КУТУЗОВА. - Конечно, чаще компании, ввиду ограниченности бюджета, прибегают к услугам одного тамады. Частное лицо, как правило, все делает сам: он и ведущий, и певец, и танцор... Солидные компании для проведения корпоративного праздника обращаются к специальным ивент-агентствам, устраивающим все мероприятие «под ключ». И оно того стоит.

За организацию 4-часового корпоратива в Хабаровске заказчик заплатит около 200 тыс. рублей. В смету такого мероприятия войдет: организация welcome-зоны (где так называемые аниматоры, одетые в тематические костюмы, развлекают людей перед началом праздника), работа ди-джея и ведущих, 5-10 номеров от местных артистов и живая музыка. Аренда ресторана и праздничный стол составляют отдельную статью расходов. Несмотря на то, что в 2010 году компании готовы выделять на проведение корпоративов больше средств, чем в кризисные 2008-2009 годы, бюджет по-прежнему остается небольшим, что создает сложности в работе ивент-агентств.

- Заказчик, планируя все составляющие предстоящего праздника, в первую очередь смотрит на цену. При этом хочет получить весь «букет», - отмечает Любовь Кутузова. - Вообще понятие о корпоративе в последние годы существенно изменилось: мероприятия, когда ведущие просто проводят конкурсы и периодически объявляют номера артистов, сегодня никому не интересны. У любого праздника должен быть оригинальный сюжет, сценарий. Очень многие хотят, чтобы мы их чем-то удивили, чтобы их корпоратив был не как у всех...

И Дальний Восток оказался в ситуации определенной замкнутости - региональным ивент-агентствам сложно (прежде всего, потому что дорого) приглашать сюда известных западных артистов. Приходится искать столь желанный «креатив» в местных условиях.

- Некоторые крупные, состоятельные компании для проведения корпоратива обращаются к услугам московских ивент-агентств, но крайне редко - очень дорого. Поэтому москвичи не являются нашими конкурентами. А вот между местными ивент-агентствами уровень конкуренции достаточно высок, - считает генеральный директор компании Radvideo production Вячеслав РАДЧЕНКО. - Особенно за крупных клиентов.

Именно работа с крупными компаниями, выделяющими на проведение праздника более 1 млн рублей, является наиболее прибыльной для ивент-агентства. Однако при организации таких масштабных мероприятий обычно возникает немало проблем. Во-первых, в Хабаровске мало залов, способных вместить коллективы более 500 человек. Во-вторых, такие заказчики в большинстве случаев оплачивают проведение праздника постфактум, и иногда с задержками до полугода и более, из-за чего сотрудничать с подобными клиентами могут только те агентства, кто обладает большими финансовыми ресурсами.

- К сожалению, не все руководители компаний сегодня понимают, насколько важно организовывать качественные, интересные корпоративные праздники, - считает Любовь Кутузова. - Ведь такие мероприятия не только сплачивают рабочий коллектив, но и повышают статус самой компании, а ее сотрудники начинают гордиться своим начальством и своей работой, что, согласитесь, очень важно.