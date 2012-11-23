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Волки в наноприкрытии

23 Ноября 2012, 14:31 | Хабаровск

- Губернатор привез нам Анатолия Борисовича ЧУБАЙСА (глава Роснано. – Прим. ред.) на предприятие. Мы показали проект, представили бизнес-план, получили одобрение со всех сторон, - говорит генеральный директор ОАО «Дальэнергомаш» Олег КОНЮШЕВ. - За счет собственных средств подготовили заявку в Роснано, получили патент на полезную модель, в декабре провели защиту проекта на заседании технического совета Роснано, где получили одобрение. После при помощи петербургских партнеров Роснано подготовили комплект финансово-экономических и юридических документов с целью защиты проекта на инвестиционном комитете корпорации в августе нынешнего года.

Потенциальным партнерам оставалось принять единственное решение – условия инвестиционного соглашения между «Дальэнергомаш» и Роснано. На проект требовалось 640 млн рублей. Но госкорпорация предложила средства под 20% годовых, с периодом окупаемости проекта в 3 года. Такие условия корпорации развития - жестче, чем кредитование в коммерческих банках.

- Это прямой путь к банкротству предприятия, - говорит Олег Конюшев. - Такие деньги в машиностроении никогда не заработаешь. Потому мы вынуждены были отказаться от проекта.

Производителей устроили бы 7–11% годовых на более длительный срок. Ведь за 3 года заказать, изготовить и получить оборудование, установить его и освоить, научить людей работать с новой технологией, начать выпуск продукции и покрыть все расходы невозможно. Невыполнение же обязательств перед кредитором повлечет за собой банкротство и переход предприятия в другие руки, возможно, близкие к Роснано. Все как в русских баснях: волка хоть в овечью шкуру одень, хоть в наноприкрытие – он все равно хищником останется.

Александр Зубов. 

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