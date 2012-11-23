Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Производство инновационного человека
В июне 2012 года была принята краевая целевая программа Хабаровского края по развитию инновационной деятельности, в числе прочего предусматривающая льготы по налогу на прибыль. Закон должен стать ее дополнением. Как рассказал «ЗР» первый заместитель председателя правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор ЧУДОВ, проект также предусматривает, кроме организационных мероприятий, меры экономической поддержки предприятий. Подобная нормативно-правовая база принята уже в 40 субъектах РФ, и подчиненные Виктора Чудова активно работали по применению существующего опыта.
Для предприятий, идущих по пути инновационного развития, будут вводиться дополнительные льготы. Законопроект предусматривает отнесение части затрат на научно-исследовательскую деятельность на себестоимость продукции, покрытие части арендной платы, гарантии Хабаровского края для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, целый пакет дополнительных мер поддержки научно-технического прогресса.
Принятие закона потребует изменений в законы об инвестициях и налоговых льготах. Однако главный упор создатели законопроекта хотят сделать на развитие человеческого потенциала, на подготовку инновационного человека. Для чего в проекте говорится о непрерывном инновационном образовании, начинающемся с дошкольных учреждений, продолжающемся в школах, вузах и на производстве.
- Железо, деньги, технологии – вопросы, которые можно решить, - говорит Виктор Чудов. - А вот творчески мыслящего человека, способного стать генератором инноваций, надо вырастить.
Внесение законопроекта в Законодательную Думу Хабаровского края намечено на 1 квартал 2013 года.
Александр НИКОЛАЕВ.
Новости тематики
Новости раздела
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысячи пассажиров
- В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
- Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
- На набережной Хабаровска появится город "Мороженск"
- Хабаровский край поборется за заказы на строительство рыболовецкого флота
- В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Турдом какой-то