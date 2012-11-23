Производство инновационного человека

В июне 2012 года была принята краевая целевая программа Хабаровского края по развитию инновационной деятельности, в числе прочего предусматривающая льготы по налогу на прибыль. Закон должен стать ее дополнением. Как рассказал «ЗР» первый заместитель председателя правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор ЧУДОВ, проект также предусматривает, кроме организационных мероприятий, меры экономической поддержки предприятий. Подобная нормативно-правовая база принята уже в 40 субъектах РФ, и подчиненные Виктора Чудова активно работали по применению существующего опыта.

Для предприятий, идущих по пути инновационного развития, будут вводиться дополнительные льготы. Законопроект предусматривает отнесение части затрат на научно-исследовательскую деятельность на себестоимость продукции, покрытие части арендной платы, гарантии Хабаровского края для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, целый пакет дополнительных мер поддержки научно-технического прогресса.

Принятие закона потребует изменений в законы об инвестициях и налоговых льготах. Однако главный упор создатели законопроекта хотят сделать на развитие человеческого потенциала, на подготовку инновационного человека. Для чего в проекте говорится о непрерывном инновационном образовании, начинающемся с дошкольных учреждений, продолжающемся в школах, вузах и на производстве.

- Железо, деньги, технологии – вопросы, которые можно решить, - говорит Виктор Чудов. - А вот творчески мыслящего человека, способного стать генератором инноваций, надо вырастить.

Внесение законопроекта в Законодательную Думу Хабаровского края намечено на 1 квартал 2013 года.