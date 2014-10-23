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Главбух управления ПФР "перепутала" личные счета с налоговыми
Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера управления Пенсионного фонда РФ направила в суд прокуратура Хабаровского края. Женщина обвиняется в хищении мошенническим путем свыше 16 млн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора края Валентину ГЛАЗОВУ.
Расследование дела провел следственный отдел Управления ФСБ России по Хабаровскому краю.
«Бывший главный бухгалтер Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, а уголовное дело направила в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу», - сказала Глазова.
По версии следствия, главный бухгалтер в течение двух лет похищала бюджетные средства, а именно - налог на доходы физических лиц с сотрудников фонда. Вместо того, чтобы перечислять их в налоговую инспекцию по Индустриальному району Хабаровска, она переводила их на личные расчетные счета.
Всего по системе электронного документооборота через банк на свои счета обвиняемая перечислила 16 млн рублей. Позже главбух вносила в платежные поручения достоверные сведения о получателе денежных средств - ИФНС России по Индустриальному району Хабаровска - и уже эти платежки ставила на бухгалтерский учет.
Ранее суд по ходатайству следователя УФСБ наложил арест на дом, земельный участок и автомобиль, принадлежащие обвиняемой на праве собственности. Как пояснила Валентина Глазова, это было сделано, чтобы обеспечить возмещение ущерба от совершенных главбухом действий.
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