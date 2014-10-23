Росимущество продало институт "Дальаэропроект" вдвое дешевле

Росимущество объявило ООО «Флагман-Капитал» победителем аукциона по продаже 100% акций ОАО «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект» (ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект», Хабаровск), сообщается в бюллетене ведомства по итогам продаж госимущества.

Победитель приобрел 271,76 тыс. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 27,176 млн рублей по минимальной установленной на повторных торгах цене в 130,949 млн рублей. Вторым претендентом выступало ООО «НефтеТрансОйл».

Первоначально объявленный в апреле аукцион с начальной ценой лота в 261,898 млн рублей в июне был признан несостоявшимся, так как не собрал заявок.

Институту принадлежат нежилые помещения общей площадью 5,254 тыс. кв. м. Численность сотрудников составляет 136 человек. «Дальаэропроект» в 2013 году получил чистую прибыль по РСБУ в 5,9 млн рублей, выручку - 117 млн рублей.

ООО «Флагман-Капитал» создано в Комсомольске-на-Амуре в 2006 году, занимается оптовой продажей и транспортировкой топлива на Дальнем Востоке. Принадлежит Виталию БУРЛАКОВУ.

«Дальаэропроект» создан в 1968 году и является ведущим институтом по проектированию и научному обеспечению наземной базы гражданской авиации Сибири и Дальнего Востока. Это комплексный институт, способный выполнять все виды инженерно-изыскательских работ (обладает собственной инструментальной и лабораторной базой). Институт создает проекты аэродромов и генеральные планы аэропортов, выполняет специализированные электро- и радиотехнические проектные работы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.