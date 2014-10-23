Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Росимущество продало институт "Дальаэропроект" вдвое дешевле
Росимущество объявило ООО «Флагман-Капитал» победителем аукциона по продаже 100% акций ОАО «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект» (ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект», Хабаровск), сообщается в бюллетене ведомства по итогам продаж госимущества.
Победитель приобрел 271,76 тыс. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 27,176 млн рублей по минимальной установленной на повторных торгах цене в 130,949 млн рублей. Вторым претендентом выступало ООО «НефтеТрансОйл».
Первоначально объявленный в апреле аукцион с начальной ценой лота в 261,898 млн рублей в июне был признан несостоявшимся, так как не собрал заявок.
Институту принадлежат нежилые помещения общей площадью 5,254 тыс. кв. м. Численность сотрудников составляет 136 человек. «Дальаэропроект» в 2013 году получил чистую прибыль по РСБУ в 5,9 млн рублей, выручку - 117 млн рублей.
ООО «Флагман-Капитал» создано в Комсомольске-на-Амуре в 2006 году, занимается оптовой продажей и транспортировкой топлива на Дальнем Востоке. Принадлежит Виталию БУРЛАКОВУ.
«Дальаэропроект» создан в 1968 году и является ведущим институтом по проектированию и научному обеспечению наземной базы гражданской авиации Сибири и Дальнего Востока. Это комплексный институт, способный выполнять все виды инженерно-изыскательских работ (обладает собственной инструментальной и лабораторной базой). Институт создает проекты аэродромов и генеральные планы аэропортов, выполняет специализированные электро- и радиотехнические проектные работы.
Новости тематики
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- На "АмурЭкспоФоруме" Александру Козлову подарили портрет Президента России из красной бумаги
- Санаторий "Уссури": изгнание из рая
- В Хабаровском крае резидентам индустриальных парков будут предоставлены субсидии
- Более 100 млн рублей господдержки получили владельцы "дальневосточных гектаров"
- В Хабаровске на Днях Международного бизнеса планируют подписать 11 экспортных контрактов
- ХХ межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка" пройдет в Хабаровске
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- В Хабаровске представлена расширенная программа Дней Международного бизнеса
Новости раздела
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- На "АмурЭкспоФоруме" Александру Козлову подарили портрет Президента России из красной бумаги
- Санаторий "Уссури": изгнание из рая
- Быть в команде "ННК"
- В Хабаровском крае резидентам индустриальных парков будут предоставлены субсидии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста