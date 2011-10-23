В Хабаровске выявлено более 800 ИП, не зарегистрированных в Фонде соцстраха

По результатам совместной сверки регионального отделения ФСС и ОПФР по Хабаровскому краю, проведенной в третьем квартале, выявлено более 800 предпринимателей, стоящих на учете в Пенсионном фонде, но не зарегистрированных в Фонде социального страхования.

Региональное отделение ФСС направило списки предпринимателей-нарушителей в органы прокуратуры районов края для принятия мер прокурорского реагирования. В результате с заявлением о регистрации уже обратились 96 ИП.

Было составлено 43 протокола и определения об административном правонарушении и 65 актов камеральных проверок за нарушение срока постановки на учет в исполнительном органе ФСС на сумму 635 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Фонда социального страхования РФ.