«Уралвагонзавод» закрепится в Хабаровском крае

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».

Как сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края, подписи под документом поставили губернатор Вячеслав ШПОРТ и гендиректор «Уралвагонзавода» Олег СИЕНКО. Соглашение направлено на развитие производства машин и оборудования, транспортных средств, металлических изделий, обеспечение региона современным пассажирским транспортом, тракторами и дорожно-строительной техникой.

Документом оговаривается интеграция ряда предприятий края в состав корпорации на принципах партнерства, научно-техническая кооперация, закупка продукции завода, участие корпорации в программах развития предприятий края. Предусматривается возможность организации совместного инновационного производства в области транспортного машиностроения, металлургии с целью введения в коммерческий оборот научно-исследовательских разработок корпорации. Источник «ЗР» сообщил, что ранее «Уралвагонзавод» интересовался «Амурметаллом», который теперь и может стать одним из ключевых проводников процесса вхождения корпорации в экономику Хабаровского края.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».