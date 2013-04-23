www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Хабаровском крае сработала ставка на гособоронзаказ

23 Апреля 2013, 23:14 | Хабаровск

Предприятия Хабаровского края в 2012 году выполнили военные заказы на 18 млрд рублей, сообщил глава региона Вячеслав ШПОРТ в годовом отчете перед краевой думой. Это был третий отчет главы исполнительной власти перед парламентариями и последний перед окончанием его первого губернаторского срока, истекающего 30 апреля. 

«Подходят к завершению четыре года моей работы на посту губернатора края, начало которой совпало с финансово-экономическим кризисом 2008-2009 годов. В тяжелом положении тогда оказались предприятия оборонно-промышленного комплекса, черной металлургии, лесного комплекса. Росли задолженность по заработной плате, численность зарегистрированных безработных. Тем не менее наша совместная выверенная работа позволила не допустить в крае социальных конфликтов, протестных акций», - сказал Вячеслав Шпорт. 

Уже по итогам 2011 года в крае были восстановлены основные докризисные показатели в сфере производства, бюджетных доходов, заработной платы работающих. В 2012 году валовой региональный продукт вырос на 4,3%, рост промышленности составил 10,6%, заработная плата возросла на 10%. 

«Отрасли авиа- и судостроения показали стабильный рост. Главной стимулирующей мерой в этих отраслях стал гособоронзаказ. В 2012 году исполнено военных заказов на 18 млрд рублей», - сообщил губернатор депутатам.

Объем выполненного гособоронзаказа на предприятиях края в 2011 году составлял 14 млрд рублей. Таким образом, рост за год составил 28,6%.

По словам губернатора, масштабная модернизация производства на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (КнААЗ) «позволила приступить к реализации крупных проектов». Так, ведется выпуск истребителей Су-35С, продолжается производство и испытание опытной партии самолета пятого поколения Т-50.

В 2013 году ОАО «Компания «Сухой» направит около 3 млрд рублей на модернизацию КнААЗа (филиал «Сухого»). Из них около 2 млрд рублей пойдет на приобретение нового оборудования и модернизацию энергохозяйства, еще 992 млн рублей - на строительство и реконструкцию других объектов. Программа модернизации КнААЗа объемом более 17 млрд рублей рассчитана до 2020 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Вячеслав ШПОРТ  гособоронзаказ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru