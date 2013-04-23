В Хабаровском крае сработала ставка на гособоронзаказ

Предприятия Хабаровского края в 2012 году выполнили военные заказы на 18 млрд рублей, сообщил глава региона Вячеслав ШПОРТ в годовом отчете перед краевой думой. Это был третий отчет главы исполнительной власти перед парламентариями и последний перед окончанием его первого губернаторского срока, истекающего 30 апреля.

«Подходят к завершению четыре года моей работы на посту губернатора края, начало которой совпало с финансово-экономическим кризисом 2008-2009 годов. В тяжелом положении тогда оказались предприятия оборонно-промышленного комплекса, черной металлургии, лесного комплекса. Росли задолженность по заработной плате, численность зарегистрированных безработных. Тем не менее наша совместная выверенная работа позволила не допустить в крае социальных конфликтов, протестных акций», - сказал Вячеслав Шпорт.

Уже по итогам 2011 года в крае были восстановлены основные докризисные показатели в сфере производства, бюджетных доходов, заработной платы работающих. В 2012 году валовой региональный продукт вырос на 4,3%, рост промышленности составил 10,6%, заработная плата возросла на 10%.

«Отрасли авиа- и судостроения показали стабильный рост. Главной стимулирующей мерой в этих отраслях стал гособоронзаказ. В 2012 году исполнено военных заказов на 18 млрд рублей», - сообщил губернатор депутатам.

Объем выполненного гособоронзаказа на предприятиях края в 2011 году составлял 14 млрд рублей. Таким образом, рост за год составил 28,6%.

По словам губернатора, масштабная модернизация производства на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (КнААЗ) «позволила приступить к реализации крупных проектов». Так, ведется выпуск истребителей Су-35С, продолжается производство и испытание опытной партии самолета пятого поколения Т-50.

В 2013 году ОАО «Компания «Сухой» направит около 3 млрд рублей на модернизацию КнААЗа (филиал «Сухого»). Из них около 2 млрд рублей пойдет на приобретение нового оборудования и модернизацию энергохозяйства, еще 992 млн рублей - на строительство и реконструкцию других объектов. Программа модернизации КнААЗа объемом более 17 млрд рублей рассчитана до 2020 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.