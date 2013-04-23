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Хабаровску прописали РЦИ
Новая структура должна стать основным субъектом регионального технопарка.
В текущем году начнется практическая реализация проекта территориального кластера авиа- и судостроения Хабаровского края. Местом рабочего старта инновационной площадки должен стать «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ), над созданием которого в настоящее время работают краевые власти.
Диапазон функций РЦИ будет достаточно богат: здесь планируется осуществлять инженерный консалтинг, промышленный дизайн и 3D- моделирование изделий. Помимо этого, центр возьмет на себя роль посредника между крупными участниками территориального кластера и компаниями среднего и малого бизнеса. Основные потребители инновационной продукции известны: это ОАО «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Амурский судостроительный завод» и ОАО «Хабаровский судостроительный завод». Предполагается, что в ряду заказчиков услуг РЦИ окажутся и зарубежные производственные компании.
Созданный в Хабаровском крае кластер по замыслу разработчиков станет центром притяжения инноваций со всего Дальнего Востока. Как заметил директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Владимир КНЯГИНИН, за 2013 год необходимо преодолеть точку «невозврата», когда от проекта уже нельзя будет отказаться: кластер организационно оформят и начнут активно развивать. Этим в ближайшем будущем займутся комиссии, которые подготовят проектные программы. Роль инновационной площадки в региональной экономике эксперты оценивают достаточно объективно:
- Очевидно, что формирование отдельных инжиниринговых хабов на первом этапе несильно повлияет на производственно-технологические цепочки основных существующих игроков промышленности Хабаровского края. Но в этих точках возможно будет наладить кооперацию между участниками внутреннего и внешнего рынка, - подчеркнул Владимир Княгинин. Очевидно, что спрос на инновационную продукцию придется стимулировать. Потенциальные резиденты проекта считают, что при содействии краевого руководства предприятия кластерной цепочки должны присоединяться к глобальному механизму создания добавленной стоимости:
- Ориентироваться нужно не только на заказы региональных предприятий. Необходимо работать с Китаем, Японией и Вьетнамом. При этом не стоит забывать, что к странам АТР относятся США и Канада, - убежден вице-президент петербургской инжиниринговой компании ООО «Би Питрон» Вадим КОКОТКОВ.
Согласно данным, размещенным на официальном портале регионального кластера авиа- и судостроения, на сегодняшний день статус участников проекта получили более 80 организаций. Партнеры уже изъявили готовность взаимодействовать с РЦИ. Когда механизм будет запущен, инжиниринговые организации смогут помочь крупным предприятиям оптимизировать существующие технологии и создать новые конструкции изделий, пояснил заместитель генерального директора группы компаний «ПЛМ Урал» - «Делкам-Урал» Дмитрий МАЛЬЦЕВ. По его словам, выполняя поставленные технологические задачи, опытные эксперты будут одновременно обучать студентов краевых вузов. Из молодых специалистов, в свою очередь, вырастут компетентные кластерные кадры. По планам чиновников, обитель инноваций должна привлечь более двух тысяч специалистов инженерных профессий.
Некоторые компании уже обнародовали свои бизнес-планы и готовы перейти от обсуждения проекта к действиям. Так «Би Питрон» обещает наладить в РЦИ свое сборочное производство на вполне конкретных условиях. По словам Вадима Кокоткова, для организации одного предприятия понадобится площадь до 3000 кв. м, которую компания готова арендовать по цене 100-150 рублей за квадрат. Инфраструктурные заботы по строительству и ремонту помещений инновационщики хотели бы оставить для местных властей. Обосновавшись, компания обещает создать около 120 рабочих мест и приносить в бюджет до 30 млн рублей налоговых отчислений. Будут ли пожелания партнеров в полной мере учтены региональным правительством, пока неизвестно.
- Не исключено, что инфраструктура будет создана краевыми властями, а вот сами производственные здания участники кластера будут строить самостоятельно. Естественно, что все понесенные компаниями расходы будут учтены в последующих взаиморасчетах с регионом, - предположил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий БАРАНОВ.
Как известно, инфраструктурные возможности кластера до сих пор стесняет нерешенный финансовый вопрос. Реализация первого этапа проекта требует от 200 до 400 млн рублей вложений. В 2012 году хабаровский инновационный кластер был включен в перечень 25 пилотных проектов, но не попал в число первых 14, которые могут рассчитывать на федеральные субсидии в течение ближайших четырех лет. На 2013 год для этих кластеров будет выделено 1,3 млрд рублей. Хабаровский же проект сегодня может рассчитывать только на частные инвестиции.
Впрочем, тем, кто пока не удостоился субсидий, отчаиваться не стоит, ведь «основные деньги лежат в другом месте», обнадежил начальник отдела стратегического планирования и инвестиционного развития Минэкономразвития РФ Владислав ТАРАСЕНКО. Он полагает, что новорожденный центр инноваций Хабаровского края сможет получить материальную поддержку из федерального центра, если «вольется» в бюджетный процесс. Сделать это можно, «увязав» социальные, инфраструктурные, энергетические мероприятия по кластерной политике с федеральными и региональными целевыми программами. Чтобы не упустить очередную возможность и получить «вливания», до марта 2014 года руководству края нужно подготовить в министерство соответствующую заявку. Правда, субъекту следует быть осторожнее со своими желаниями, предупредил Владислав Тарасенко:
- Конечно, тут возникает искушение. В подобных проектах мы видели строительство яхт-клуба, освещение для городской психбольницы, которая почему-то оказалась частью проекта инновационного кластера. Какие-то проекты нужно было профинансировать, и другого «соуса», кроме кластера, не нашлось.
Таким образом, основной задачей кластерного совета сегодня остается поиск источников инвестиций для стартапа. Стоит отметить, что в этом году некоторым регионам удалось войти со своей программой территориального кластера в ФЦП и РЦП.
Мария КОНСТАНТИНОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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