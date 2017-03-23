В Хабаровском крае в ТОР "Комсомольск" будет создан индустриальный парк "Парус"

В городе Комсомольск-на-Амуре на земельном участке площадью 12,3 га будет создан индустриальный парк. О реализации проекта новый резидент ТОР «Комсомольск» - компания «Индустриальный парк «Парус» - подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В планах инвестора создать единый кластер со специализацией в направлении авиа- и судостроения, производства продукции для нефтедобычи и нефтепереработки, а также энергоэффективных устройств и оборудования. Объём инвестиций в проект составит 175 млн рублей.

На первом этапе реализации проекта в период с 2017 – 2018 гг. планируется строительство производственных цехов общей площадью около 5 тысяч кв. метров. В рамках второго этапа проекта до 2026 года, производственные цеха будут увеличены в 10 раз, их площадь составит 50 тысяч кв. м.

«Создание индустриального парка предполагает приток бизнес-проектов в Хабаровский край и обеспечение условий для размещения производств российских и международных компаний. Проект призван повысить конкурентоспособность производственных и логистических возможностей региона. Мы рассчитываем, что порядка 10 резидентов запустят свои производства на площадке до 2026 года», - говорит генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Парус» Денис Грось.

Площадка индустриального парка «Парус» относится к типу «гринфилд». Для ТОР «Комсомольск» Корпорацией развития Дальнего Востока совместно с Правительством Хабаровского края предусмотрено создание объектов газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, внутриплощадочной ливневой канализации и электросетевой инфраструктуры.

Кроме того, для повышения транспортной доступности площадки в рамках регионального бюджета запланировано строительство автодороги от перекрестка Комсомольского шоссе - проспект Победы до улицы Пермской.

«Одна из ключевых задач, которую мы ставили перед собой при создании ТОР «Комсомольск» - создание на этой площадке высокотехнологичных производств. И мы уже видим, что процесс начался. В этом году работу в ТОР планируют начать несколько компаний, специализирующихся на производстве комплектующих для авиационной техники. Мы приложим все усилия для запуска новых предприятий. В первую очередь, за год мы должны выполнить обязательства государства – построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для резидентов», - заявил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Завершение работ по созданию инфраструктуры ТОР «Комсомольск» планируется в четвертом квартале 2017 года.

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркнул, что созданная для ТОР инфраструктура позволит решить и сопутствующие социальные вопросы ближайших населенных пунктов.

«Проект создания данной ТОР – особенный, сложносоставной. В ее формировании существует целый ряд нетривиальных задач. Процесс создания инфраструктуры ответственный и непростой. По каждому отдельному случаю Корпорация развития Дальнего Востока прорабатывает различные варианты. Важно, что та инфраструктура, которая создается, будет использоваться и резидентами ТОР, и решать сопутствующие социальные вопросы развития населенных пунктов, которые прилегают к ТОР», - резюмировал Александр Галушка.

Напомним, ТОР «Комсомольск» создан Постановлением Правительства Российской Федерации №628 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 заявок на получение статуса резидента ТОР «Комсомольск». Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 33 млрд рублей с перспективой создания более 3 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР «Комсомольск» являются 9 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 8,5 млрд рублей и перспективой создания 1,8 тысяч рабочих мест.