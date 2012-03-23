ФАС разрешила «Мечелу» купить Ванинский морской порт

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании «Мечел-Транс» приобрести 100% акций ОАО «Ванинский морской торговый порт».

«С учетом представленных по ходатайству сведений и информации, а также при условии соблюдения процедуры, установленной Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в мае 2011 года проводился аукцион по продаже госпакета 55% уставного капитала порта Ванино. Победителем тогда стала компания «Сэлтехстрой» Ивана Микояна, однако она вовремя не заплатила необходимые 10,824 млрд рублей. В результате Росимущество расторгло договор покупки.