У малого бизнеса Хабаровска большие обороты

За 10 месяцев нынешнего года в основной капитал предприятий Хабаровска поступило 88 млрд рублей инвестиций, что на 36% больше показателей аналогичного периода 2010 года.

Впрочем, все макроэкономические показатели в Хабаровске демонстрируют рост. Так, общий оборот организаций дальневосточной столицы с января по октябрь достиг 260 млрд рублей, превысив цифры 2011 года на 12,5%. Заметно увеличились и показатели строительства жилья – в общей сложности в краевой столице введено в строй почти 174 тыс. кв. м, что превышает прошлогодние объемы на 32,6%. Оборот предприятий розничной торговли увеличился на 15% и составил 83 млрд рублей. В пресс-службе мэрии отмечают, что в рост торговли основной вклад вносят предприятия малого бизнеса, на долю крупных и средних предприятий приходится сегодня менее 30% сделанных горожанами покупок. Такое же положение и в общественном питании – из 4,6 млрд рублей, оставленных в ресторанах, кафе и закусочных, лишь шестая часть приходится на крупный и средний бизнес.