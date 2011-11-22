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Новое хабаровское назначение в филиале ОАО «РЖД»
Начальником хабаровской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – обособленного структурного подразделения Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» назначен Владимир Рыбаков.
Приказ о назначении подписан 30 сентября начальником Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта Александром Бутко.
Досье: Владимир Рыбаков начал трудовую деятельность в 1995 году, после окончания Дальневосточной государственной академии железнодорожного транспорта по специальности автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. Работал электромехаником СЦБ Южно-Сахалинской дистанции сигнализации, связи и вычислительной техники Сахалинской железной дороги. Отслужив в армии, вернулся на родное предприятие, где прошел должности старшего электромеханика и инженера производственно-технического отдела. С 2001 года возглавлял ЗАО «Транстелеком-ДВ».
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