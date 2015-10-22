Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Корпорация "ТехноНиколь" построит в Хабаровском крае два завода стройматериалов
Стоимость проекта в рамках ТОР «Хабаровск» оценивается в 2,8 млрд рублей
Российская корпорация «ТехноНиколь» в рамках проекта территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» планирует построить два завода стройматериалов общей стоимостью 2,8 млрд рублей. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», соответствующее соглашение подписано между компанией «ТехноНиколь» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая компания ТОР на Дальнем Востоке).
В соответствии с подписанным соглашением, «Технониколь» построит два предприятия по производству теплоизоляционных материалов. География поставок новых предприятий - регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также Китай, Корея и Япония.
Инвестиции в строительство завода по производству базальтовой теплоизоляции оцениваются в 1,859 млрд рублей, в создание завода экструзионного пенополистирола - 968 млн рублей.
В сообщении «ТехноНиколь» отмечается, что новые производства позволят обеспечить внутренний спрос на выпускаемую продукцию, снизить стоимость стройматериалов на 25%, а также повысить энергоэффективность зданий и сооружений региона за счет снижения потерь тепла благодаря ограждающим конструкциям).
Деловая газета "Золотой Рог" напоминает, что ТОР «Хабаровск» объединяет три площадки – «Ракитное», «Авангард» и «Аэропорт». Заявленный объем инвестиций в ТОР составляет 34 млрд рублей.
Корпорация «ТехноНиколь» специализируется на производстве гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы и теплоизоляционных материалов (минераловатного утеплителя и экструзионного пенополистирола). Объединяет почти 40 предприятий в России, на Украине, в Белоруссии, Литве, Чехии и Италии, имеет собственную торговую сеть, филиалы и представительства в странах СНГ, Балтии и в Европе.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
- Хабаровский НПЗ держит марку
- Накануне Дня металлурга в компании "Полиметалл" открыли новый ГОК "Светлое"
- Альфа-Банк и "Яндекс" проведут бесплатный семинар для предпринимателей в Хабаровске
Новости раздела
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин