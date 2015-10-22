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Корпорация "ТехноНиколь" построит в Хабаровском крае два завода стройматериалов

22 Октября 2015, 07:43 | Хабаровск

Стоимость проекта в рамках ТОР «Хабаровск» оценивается в 2,8 млрд рублей

Российская корпорация «ТехноНиколь» в рамках проекта территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» планирует построить два завода стройматериалов общей стоимостью 2,8 млрд рублей. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», соответствующее соглашение подписано между компанией «ТехноНиколь» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая компания ТОР на Дальнем Востоке).

В соответствии с подписанным соглашением, «Технониколь» построит два предприятия по производству теплоизоляционных материалов. География поставок новых предприятий - регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также Китай, Корея и Япония.

Инвестиции в строительство завода по производству базальтовой теплоизоляции оцениваются в 1,859 млрд рублей, в создание завода экструзионного пенополистирола - 968 млн рублей.

В сообщении «ТехноНиколь» отмечается, что новые производства позволят обеспечить внутренний спрос на выпускаемую продукцию, снизить стоимость стройматериалов на 25%, а также повысить энергоэффективность зданий и сооружений региона за счет снижения потерь тепла благодаря ограждающим конструкциям).

Деловая газета "Золотой Рог" напоминает, что ТОР «Хабаровск» объединяет три площадки – «Ракитное», «Авангард» и «Аэропорт». Заявленный объем инвестиций в ТОР составляет 34 млрд рублей.

Корпорация «ТехноНиколь» специализируется на производстве гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы и теплоизоляционных материалов (минераловатного утеплителя и экструзионного пенополистирола). Объединяет почти 40 предприятий в России, на Украине, в Белоруссии, Литве, Чехии и Италии, имеет собственную торговую сеть, филиалы и представительства в странах СНГ, Балтии и в Европе.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: инвестиции  тор "хабаровск"  завод  стройматериалы 



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