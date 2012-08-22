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Против ВТО в Хабаровском крае выставят потребкооперацию

22 Августа 2012, 03:51 | Хабаровск

Конкурентоспособность сельского хозяйства в Хабаровском крае будут улучшать с помощью создания потребительских кооперативов, сообщает РИА AmurMedia со ссылкой на информацию министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Сейчас вклад данного сектора в экономику Хабаровского края — около 1% валового регионального продукта, увеличение этого показателя до 10% кардинально поменяет статус сельских поселений.

- Возрождение потребкооперации актуально в условиях вступления страны в ВТО, - считает первый замминистра экономразвития и внешних связей Александр КУПРЯКОВ. - Необходимо противодействовать вызовам, которые последуют за уменьшением ввозных таможенных пошлин на продовольствие. Уже 23 августа начинается поэтапное снижение пошлин на неквотируемое мясо из Китая и увеличение объемов импортных поставок. С рынка вынуждены будут уйти неэффективные и нелегальные производители, а их место занять конкурентоспособные предприятия. Не перестроимся - понесем экономические потери.

По идее инициаторов нового краевого закона правительство региона назначит оператора, который будет управлять кооперативом на первом этапе. На втором - организация в статусе НКО приобретет за счет своих средств самостоятельность. Оператор на основе анализа ситуации в сельском хозяйстве выберет три пилотных поселения в южных районах края, заключит договоры с администрациями территорий и создаст мобильные заготовительные пункты с соответствующей инфраструктурой и логистикой. В районных центрах образуются центры потребкооперации, имеющие право не только хранить, но и перерабатывать продукцию, которую будут направлять в торговые сети.

Особенность программы заключается в финансировании развития кооперативов на основе грантов для жителей села, поставляющих продукты за счет охоты и рыболовства, сбора дикоросов, производства овощей, мяса, яиц. Оператор гарантирует прием продукции, а также предоставление гранта в размере от 100 тысяч рублей сельчанам, которые изъявили желание вступить в кооператив. Следующий этап деятельности - создание перерабатывающих мини-заводов, но уже за счет выделения средств из фонда поддержки малого бизнеса в размере до двух миллионов рублей.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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