"Роснефть" построит отвод от ВСТО на Комсомольский НПЗ

Поставки нефти по трубе втрое сократят себестоимость по сравнению с использованием железной дороги

Советник президента НК "Роснефть" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента Виктор ИШАЕВ во вторник подтвердил, что "Роснефть" построит отвод от нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) на "Комсомольский НПЗ" (принадлежит "Роснефти").

В "Роснефти" подсчитали, что поставки нефти по трубе втрое сократят себестоимость по сравнению с использованием железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что длина отвода составит 350 км. Ввод в эксплуатацию был запланирован к 2017 году.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток