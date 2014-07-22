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"Роснефть" построит отвод от ВСТО на Комсомольский НПЗ
22 Июля 2014, 19:04 | Хабаровск
Поставки нефти по трубе втрое сократят себестоимость по сравнению с использованием железной дороги
Советник президента НК "Роснефть" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента Виктор ИШАЕВ во вторник подтвердил, что "Роснефть" построит отвод от нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) на "Комсомольский НПЗ" (принадлежит "Роснефти").
В "Роснефти" подсчитали, что поставки нефти по трубе втрое сократят себестоимость по сравнению с использованием железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что длина отвода составит 350 км. Ввод в эксплуатацию был запланирован к 2017 году.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток
Автор: Юрий Рогов
Теги: "Роснефть" Ишаев ВСТО НПЗ
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