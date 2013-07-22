Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компания Абрамовича потратилась на золотодобычу в Хабаровском крае
Британская Highland Gold Mining (HGM) ввела в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на месторождении Белая гора.
Стоимость проекта составляет 5,6 млрд рублей. Выход на проектную мощность планируется в 2014 году, что позволит перерабатывать до 1,5 млн тонн золотосодержащей руды в год и получать около 3 тонн (96,5 тыс. унций) золота.
По результатам геологоразведки, запасы драгметалла на месторождении обеспечат работу предприятия на ближайшие 10 лет, при этом разведка продолжается.
Строительство фабрики велось с февраля 2012 года. В рамках проекта были также построены хвостохранилище, котельная, вахтовый поселок, административный корпус, склады ГСМ, химических реагентов и взрывчатых веществ, полигон ТБО, дороги, ЛЭП, водозабор и другие объекты.
Золоторудное месторождение с 2010 года осваивает ООО "Белая гора" под управлением ООО "Руссдрагмет" (оба входят в Highland Gold).
В прошлом году руда с месторождения Белая гора перерабатывалась на мощностях месторождения Многовершинное. За 2012 год было произведено 3,954 тыс. унций золота против 6,945 тыс. унций в 2011 году.
Основным акционером HGM является Millhouse, представляющая интересы Романа АБРАМОВИЧА и его партнеров (через Primerod International Ltd контролирует 32,6%). Председатель совета директоров HGM, давний партнер Абрамовича Евгений ШВИДЛЕР владеет 11,45%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Тяжело в учении - легко в ЧС
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
- В Хабаровске предприниматели испытают на себе новые цифровые инструменты
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе назначен новый генеральный директор
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
- Хабаровский край планирует установить исторический максимум по добыче золота
- "Сименс Финанс" и Минпромторг помогут сэкономить до 15% по льготной программе лизинга
- В Хабаровске впервые в России обсуждают спецусловия для инвестпроектов свыше 3 млрд рублей
- Бизнесмены из Комсомольска-на-Амуре вложат в новый завод более 350 млн рублей
Новости раздела
- Вылетающим из столицы ДФО предлагают питание по правилам Кашрута и сертификатом кошерности
- Тяжело в учении - легко в ЧС
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
- В международном аэропорту Хабаровск открыли новый рейс на Хайнань
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- В Хабаровском крае водолазы помогли определить степень вины застройщика
- Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы
- На площадке "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" развернулось строительство горнолыжного курорта
- В Хабаровском крае на "Холдоми" устанавливают единственный в СНГ подъемник гондольного типа
- В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
за Швидлера и Абрамовича русское население очень радо - как эффективно у них всё устроено