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Компания Абрамовича потратилась на золотодобычу в Хабаровском крае

22 Июля 2013, 15:46 | Хабаровск

Британская Highland Gold Mining (HGM) ввела в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на месторождении Белая гора.

Стоимость проекта составляет 5,6 млрд рублей. Выход на проектную мощность планируется в 2014 году, что позволит перерабатывать до 1,5 млн тонн золотосодержащей руды в год и получать около 3 тонн (96,5 тыс. унций) золота.

По результатам геологоразведки, запасы драгметалла на месторождении обеспечат работу предприятия на ближайшие 10 лет, при этом разведка продолжается.

Строительство фабрики велось с февраля 2012 года. В рамках проекта были также построены хвостохранилище, котельная, вахтовый поселок, административный корпус, склады ГСМ, химических реагентов и взрывчатых веществ, полигон ТБО, дороги, ЛЭП, водозабор и другие объекты.

Золоторудное месторождение с 2010 года осваивает ООО "Белая гора" под управлением ООО "Руссдрагмет" (оба входят в Highland Gold).

В прошлом году руда с месторождения Белая гора перерабатывалась на мощностях месторождения Многовершинное. За 2012 год было произведено 3,954 тыс. унций золота против 6,945 тыс. унций в 2011 году.

Основным акционером HGM является Millhouse, представляющая интересы Романа АБРАМОВИЧА и его партнеров (через Primerod International Ltd контролирует 32,6%). Председатель совета директоров HGM, давний партнер Абрамовича Евгений ШВИДЛЕР владеет 11,45%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: золото  абрамович 



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Комментарии

  • Псевдоним17:20, 22.07.2013#

    за Швидлера и Абрамовича русское население очень радо - как эффективно у них всё устроено

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