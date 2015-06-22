Хабаровск в этом году первым открыл серию урбанистических конференций

Урбанистические конференции пройдут по всей стране, охватив Новосибирск, Самару, Казань и Санкт-Петербург. В прошлом году форум стартовал во Владивостоке, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

«Мы стремимся привести критическую массу экспертов российских и международных, помочь сплочению местного сообщества, показать уровень диалога, опыт, который достигнут в других городах», - обозначил главную задачу события Андрей ШАРОНОВ, ректор бизнес-школы «Сколково».

Урбанистика: трудности перевода

Урбанистика в России, а тем более на Дальнем Востоке, - крайне неординарное явление. После посещения круглых столов форума лично у меня сложилось впечатление, что, по сути дела, у каждого теоретика или практика, занимающегося развитием города, есть свой урбанизм, свой комплекс представлений о том, как и для кого строить. С точки зрения дилетанта, скажу честно, урбанистика при поверхностном знакомстве вызывает даже раздражение, сходное по силе с эмоциями от «современного искусства». И только полное погружение в тему переключает сознание.

Для участия в мероприятии в столицу Хабаровского края прибыли российские эксперты в области урбанистики, архитектуры, науки. Для форума был подготовлен ряд оригинальных исследований и обзоров. Например, представители бизнес-школы «Сколково» презентовали свой проект «Экономический ландшафт города: скрытые ресурсы развития». В полемике круглых столов порой мнение авторов философской концепции гасло под напором авторитетных аргументов практиков. Однако общий вывод настаивал: новые научные подходы важны в современной стратегии городского развития.

Дальневосточный фактор

Конференция проводится второй год подряд. При формировании программы в каждом городе организаторы делают фокус на локальных проектах и проблемах.

В Хабаровске заявленная тема «Города и территории завтра: инструментарий позитивных перемен» началась с представления инвестиционных проектов. Заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Сергей ИГНАТОВИЧ подробно рассказал о проектах территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), которые должны стать современным драйвером развития Дальнего Востока. Спикер подчеркнул, что здесь будет учитываться не только экономический, но и социальный аспект.

Так, в селе Ракитном Хабаровского края, где планируется разместить различные производства, будет отведена площадка под комплексную жилую застройку и новые объекты социальной инфраструктуры. ТОСЭР «Комсомольск» также предусматривает развитие городской среды, что позволит привлечь и закрепить специалистов в промышленном центре края. В Ленинском округе города Юности также будет строиться жилье, планируется создание культурных, спортивных объектов, медицинских учреждений, появится краевой музей авиации.

Амур: одна река, две страны

«Дальневосточная река в сегодняшней ситуации становится не просто водной артерией. Это и фронтир между Россией и Китаем. И пространство для трансграничного сотрудничества. И арена конкуренции городов, образов жизни, смыслов», - заявлено в манифесте форума. В ходе пленарного заседания, обсуждавшего эту тему, рассматривался масштабный проект развития Большого Уссурийского острова. Китайская сторона здесь уже построила в короткие сроки ряд знаковых объектов: пагоду, гостиничный комплекс и парк. Российская часть - еще проект.

«Нами разработана концепция развития острова Большой Уссурийский, - рассказал директор департамента территориального и социально-экономического развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Григорий СМОЛЯК. - Она носит туристско-рекреационную и конгрессно-выставочную направленность.»

Участники круглого стола согласились, что это привлечет в край дополнительные туристические потоки, будет способствовать активизации деловых связей, привлечению инвестиций в строительство туристических и других объектов в пригороде Хабаровска.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Ольга ВЕНДИНА считает, что реализация таких приграничных проектов позволит сформировать локальный рынок труда и занятости, определить общие трансграничные проблемы, в том числе в области экономики, экологии, развить межкультурное взаимодействие между зарубежными и российскими городами.

Инновации для инфраструктуры

Теме модернизации общественной инфраструктуры была посвящена следующая сессия форума. Для Хабаровского края, как, впрочем, и всего Дальнего Востока, остро стоит вопрос энергетики. Стоимость энергоресурсов существенно выше, чем в западной части страны. Обсуждались возможности современных инженерных решений и управленческих технологий. Ксения МОКРУШИНА, руководитель Центра городских исследований Московской школы управления «Сколково», обратила внимание на ресурсы, скрытые в пространственном развитии.

- Компактность города влияет на повышение его бюджетной эффективности, сокращение затрат на развитие инфраструктуры и многое другое. Это легко обосновывает необходимость заниматься системно вопросами территориального планирования и городской политики, - подчеркнула спикер в своем докладе. В качестве примера Ксения привела сравнительные данные Атланты и Барселоны. В этих городах примерно равное количество жителей, около 3 млн человек. Однако территория американского мегаполиса по площади больше в 25 раз. И энергопотребление в пять раз выше, потери в энергосетях на душу населения увеличиваются до 30%.

«Большое значение имеет выбор видов жилья - их размеры, типы, что тоже влияет на потребление энергоресурсов. Чем выше плотность населения, тем меньше затраты на содержание систем ЖКХ, транспортной инфраструктуры. В мире наработаны уникальные практики, их необходимо применять и в России», - призвала исследователь в завершение выступления.

Город в масштабе человека и экономики впечатлений

Современная урбанистика уделяет большое внимание вопросам качества городской среды и более полного вовлечения граждан в решение вопросов городского значения. Этой теме было посвящено итоговое заседание форума.

«Хабаровск не отстает от международного уровня развития. В этом плане на конференции Урбанистического форума СНГ наш город был признан модельным, где можно многому поучиться, - подчеркнул, открывая пленарное заседание, мэр региональной столицы Александр СОКОЛОВ. - Во многом это результат совместного труда населения и администрации города. Мы активно стремимся к тому, чтобы гражданское общество включалось в совместную созидательную работу. Примером тому может стать разработка и реализация Стратегического плана устойчивого развития города, который, по сути, стал договором общественного согласия».

Определенные возможности для Хабаровска сулит новая роль, которая отводится всему Дальнему Востоку руководством страны. Финансирование масштабных инфраструктурных проектов, несмотря на кризис, не только не сокращается, но даже увеличивается. Однако одним из важнейших факторов для развития города является его финансовая состоятельность, обеспеченность муниципальными ресурсами для развития. К сожалению, Хабаровск не может похвастать наличием достаточных средств: к примеру, в 2015 году из всех налоговых платежей, собранных в Хабаровске, городу достанется лишь 8%. Поэтому вопросы градостроительства и развития урбанистики, вопросы экологии, расширения городских агломераций, обеспечения инфраструктуры и другие нуждаются в привлечении частных инвестиций.

«Интересы инвестора направлены на максимальную прибыль, а нам хотелось бы, чтобы от этих финансовых вливаний был еще и максимальный общественный эффект», - резюмировал Александр Соколов.

«Сегодня в целом в мире меняются представления о том, как делать «умные деньги», - считает Андрей Шаронов, ректор бизнес-школы «Сколково». - Если раньше полагали, что развитие города идет только при поддержке индустриальных предприятий и инфраструктуры, то сейчас муниципалитеты в большей мере работают над развитием среды. Уделяется особое внимание инфраструктуре гостеприимства, безопасности, комфорта. В этой ситуации в город начинают приезжать люди, которые готовы работать, основывать здесь компании. Второй драйвер - это экономика событий. Сегодня многие города научились формировать события, создавая, по сути, шум из ничего, привлекающий большое количество туристов. В Ярославской области провели исследование, сравнив экономику исторического Углича, где есть многочисленные памятники истории, с небольшим городом Мышкиным. Оказалось, что любопытный музей мыши с точки зрения притока средств успешно конкурирует с историческим наследием. Это и есть пример эффективной экономики событий, когда музей, созданный практически из ничего, помогает жителям сделать свой город комфортнее и богаче. Любой город может привлекать такие «умные деньги», и у Хабаровска в этом плане огромные перспективы».

Елена Широкова. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.