www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.53 р. 100 JPY: 56.16 р.
EUR: 73.33 р. 10 CNY: 97.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса

22 Мая 2018, 11:57 | Хабаровск

10-12 июня в Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса. Уникальный деловой проект призван содействовать продвижению товаров и услуг производителей Хабаровского края на зарубежные рынки и заключению новых экспортных контрактов. Инициатором и организатором мероприятия выступает Правительство региона.

Событие пройдет в формате «масштабной международной бизнес-миссии» и станет точкой притяжения для зарубежных партнеров из разных стран мира. Ожидается, что в Днях международного бизнеса примут участие делегации Японии, Китая, Монголии, Республики Корея, Социалистической Республики Вьетнам.

«Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края», - отметил министр международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслав Дианов.

В рамках деловой программы Дней международного бизнеса будет работать международная выставка, на которой будет представлен экспортный потенциал Хабаровского края, а также возможности иностранных партнёров, будут организованы индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами и проведена презентация экспортного, инвестиционного и туристического потенциала Хабаровского края.

Для краевых предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки будет организована серия круглых столов, мастер-классов и семинаров, в ходе которых федеральные и региональные спикеры и фасилитаторы расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов, поделятся успешными практиками. 

На предложение участвовать в Днях международного бизнеса активно откликнулось краевое бизнес-сообщество, которое заинтересовано в масштабировании экспортных проектов и заключении новых выгодных сделок. Желание участвовать в выставке и деловых переговорах с зарубежными партнерами выразили свыше 80-ти компаний и организаций Хабаровского края.

Зарегистрироваться и участвовать в Днях международного бизнеса можно на сайте проекта http://ibdays.com/

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Хабаровск  Дни международного бизнеса  бизнес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru