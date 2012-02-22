Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Ураган» на «Громком»
На Амурском судостроительном заводе началось строительство многоцелевого корвета «Громкий», а в Комсомольске-на-Амуре приступили к возведению жилого дома для корабелов.
Это уже второй корабль серии корветов на Амурском судостроительном заводе. Работа над первым продолжается. «Создание на вашем предприятии для Военно-Морского флота России таких кораблей не только повысит боеспособность Тихоокеанского флота, но и укрепит охрану морской экономической зоны Дальнего Востока. Мы верим, что завод вернётся в число крупнейших судостроительных предприятий России. Правительство Хабаровского края не ослабит внимания к улучшению положения на заводе», – отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, выступая на церемонии сварки первого шва.
Корвет проекта 20380 будет построен для Тихоокеанского флота РФ и предназначен для действий в ближней морской зоне: ведения борьбы с надводными кораблями, артиллерийской поддержки морского десанта. Срок сдачи военного корабля – 2015 год. Водоизмещение судна 1800 тонн, длинна почти 105 метров, ширина 13. Дальность плавания 4 тысячи миль. Корпус корвета является принципиально новым по конструктивному исполнению. В кормовой части судна впервые для отечественных кораблей такого водоизмещения будет размещен ангар с взлетно-посадочной площадкой для вертолета. Основу вооружения составит противокорабельный ракетный комплекс «Ураган».
После церемонии начала строительства корвета недалеко от судостроительного завода состоялась закладка жилого дома для корабелов на 80 квартир. Дом планируют построить за один год. «Уверен, что появление этого дома поможет закреплению на заводе специалистов, улучшит качество их жизни, будет хорошим стимулом к труду. Думаю, в будущем станет возможной и корпоративная ипотека, когда предприятие берёт на себя значительную долю стоимости квартиры. Так уже действуют на КнААПО», – предает слова Вячеслава Шпорта пресс-центр правительства края.«Золотой Рог Хабаровск».
Новости тематики
- Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы
- Новый аэровокзал внутренних авиалиний в Хабаровске будет сдан через год
- Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
- В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- В Хабаровске не будут сносить ТЦ "Счастье"
- Для резидентов ТОР "Хабаровск" построят 2800 кв. м под аренду на льготных условиях
- В Хабаровске проект строительства небоскреба расколол городское сообщество
- Самый большой аквапарк на Дальнем Востоке построят в Хабаровске
- В Хабаровске застройщики украли у дольщиков миллиард рублей
Новости раздела
- Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы
- На площадке "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" развернулось строительство горнолыжного курорта
- В Хабаровском крае на "Холдоми" устанавливают единственный в СНГ подъемник гондольного типа
- В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
- В Хабаровске предприниматели испытают на себе новые цифровые инструменты
- В Хабаровском крае в "Скифагро-ДВ" привезли первое поголовье свиней
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе назначен новый генеральный директор
- Хабаровская генерация начала отопительный сезон в самом северном районе
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли