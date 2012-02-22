«Ураган» на «Громком»

На Амурском судостроительном заводе началось строительство многоцелевого корвета «Громкий», а в Комсомольске-на-Амуре приступили к возведению жилого дома для корабелов.

Это уже второй корабль серии корветов на Амурском судостроительном заводе. Работа над первым продолжается. «Создание на вашем предприятии для Военно-Морского флота России таких кораблей не только повысит боеспособность Тихоокеанского флота, но и укрепит охрану морской экономической зоны Дальнего Востока. Мы верим, что завод вернётся в число крупнейших судостроительных предприятий России. Правительство Хабаровского края не ослабит внимания к улучшению положения на заводе», – отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, выступая на церемонии сварки первого шва.

Корвет проекта 20380 будет построен для Тихоокеанского флота РФ и предназначен для действий в ближней морской зоне: ведения борьбы с надводными кораблями, артиллерийской поддержки морского десанта. Срок сдачи военного корабля – 2015 год. Водоизмещение судна 1800 тонн, длинна почти 105 метров, ширина 13. Дальность плавания 4 тысячи миль. Корпус корвета является принципиально новым по конструктивному исполнению. В кормовой части судна впервые для отечественных кораблей такого водоизмещения будет размещен ангар с взлетно-посадочной площадкой для вертолета. Основу вооружения составит противокорабельный ракетный комплекс «Ураган».

После церемонии начала строительства корвета недалеко от судостроительного завода состоялась закладка жилого дома для корабелов на 80 квартир. Дом планируют построить за один год. «Уверен, что появление этого дома поможет закреплению на заводе специалистов, улучшит качество их жизни, будет хорошим стимулом к труду. Думаю, в будущем станет возможной и корпоративная ипотека, когда предприятие берёт на себя значительную долю стоимости квартиры. Так уже действуют на КнААПО», – предает слова Вячеслава Шпорта пресс-центр правительства края.