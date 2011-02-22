На АЗС «Альянса» приятные новости

16 февраля руководство НК «Альянс» приняло решение о дополнительном снижении розничных цен на АЗС Нефтяной компании «Альянс» в Приморье, Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области.

НК «Альянс» уже трижды корректировала свои цены с понижающим трендом – 10, 13 и 16 февраля. В общей сложности, с учетом поэтапного снижения цен, нефтепродукты на автозаправочных станциях «Альянса» – включая бензины АИ-98, АИ-95, АИ-92, АИ-80 и дизтопливо зимнее – стали дешевле на 1 рубль за литр. В рамках 4-го этапа снижения цен, с вечера 16 февраля вновь подешевели популярный автобензин АИ-92 и дизтопливо зимнее.

В Приморье, Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области и Бурятии в настоящее время действует 266 АЗС под брендом «Альянс».