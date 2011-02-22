Поезда проверяют без остановки

В январе 2011 года на станциях Амур и Хабаровск-2 завершен монтаж модернизированных комплексов технических средств (КТСМ-02), заменивших прежние системы Диск-2.

Всего на главном ходу Транссиба произведена замена 113 устаревших комплексов для наблюдения за буксовыми узлами проходящих поездов. Новые устройства изготовлены с использованием современных микропроцессорных технологий и обеспечивают высокоэффективное выявление различных неисправностей буксовых узлов и колесных пар на ходу поезда. Все комплексы объединены в централизованную систему контроля подвижного состава. Следующим этапом предусмотрена замена устройств по Северному широтному ходу ДВЖД.