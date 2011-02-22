Дело пахнет не только керосином

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю, подводя итоги за 2010 год, обозначило основные направления работы на 2011-й. Среди них, конечно, «любимая» тема - повышение цен на бензин и дизельное топливо.

- Значительное увеличение стоимости топлива, которое уже в самом начале года было зарегистрировано практически во всех регионах страны, беспокоит сегодня многих. Так, если за весь 2010 год цены возросли в среднем на 4%, то лишь за январь 2011 г. - на 7%. Причины этого явления выясняются всеми управлениями службы, в каждом субъекте РФ, - заявил на пресс-конференции руководитель Хабаровского УФАС России Валентин БОДРОВ. - Учитывая, что в Хабаровском крае доминирующее положение на рынке нефтепродуктов занимают ОАО «Роснефть» и ОАО НК «Альянс», именно в эти компании мы отправили запросы с требованием обосновать свою ценовую политику. Исходя из полученных ответов, понятно, что на конечной стоимости нефтепродуктов сказывается сегодня то, что за 2010 год цены на сырую нефть возросли на 32%, стоимость процессинга, т.е. ее переработки, - на 27%, транспортные перевозки подорожали на 8%. Кроме того, примерно в полтора раза был увеличен акцизный налог. Однако достоверность этих сведений, несомненно, требует проверки - краевая антимонопольная служба очень плотно работает в этом направлении.

Что касается дальнейшего развития ситуации, то, по мнению сотрудников Хабаровской УФАС, сегодняшние цены на топливо - еще не предел. Кроме того, в 2011 году ожидается увеличение объемов экспорта нефтепродуктов, что может привести к их некоторому дефициту на территории РФ.

- В этом году мы продолжаем осуществлять мониторинг цен на социально значимые товары, также ведутся дела по разъяснению ценовой политики ряда местных авиакомпаний, - отметил Валентин Бодров. - Говоря об основных итогах 2010 г., можно отметить, во-первых, завершенные расследования по вопросам повышения стоимости соли и гречневой крупы. В обоих случаях были установлены факты нарушения антимонопольного законодательства.

Также в прошлом году к нам поступало много жалоб от юридических лиц в адрес ОАО «ДЭК». Плата, которую энергетическая компания взимала за повторное подключение к электросети, превышала стоимость затрат на отключение пользователя от сети, что является противозаконным. Кроме того, были завершены два дела, касавшиеся ОАО «Хабаровсккрайгаз». Нарушая закон, данная организация применяла усредненные тарифы, хотя и обладала оборудованием, которое позволяло устанавливать тарифы более низкие.

Всего в 2010 году было возбуждено 31 дело, связанное с нарушением антимонопольного законодательства. Наибольшее количество нарушений традиционно проявлялось в сферах монополий: электро- и теплоэнергия, газ, железнодорожный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтепродукты. Общая сумма выплаченных штрафов составила почти 55,5 млн рублей. Значительное число нарушений было зафиксировано и в сфере соблюдения рекламного законодательства. В частности, сотрудники Хабаровского УФАС отмечают, что на улицах города вновь появилась наружная реклама алкоголя и табака (которая официально запрещена). Итоговая сумма наложенных штрафов составила 7,3 млн рублей.

И все же в 2010 г., по мнению местной ФАС, нарушений в сфере антимонопольного законодательства было меньше, и на это повлияло значительное ужесточение штрафных санкций. В частности, с этого года сильно возросли штрафы за нарушения в сфере торговли - сегодня они составляют минимум 1 млн рублей. И мониторинг торговых сетей будет являться важным направлением нашей работы в 2011 г., заявил Валентин Бодров, напомнив, что выйти на ту или иную проверку ФАС может только по соответствующему запросу от граждан. Кстати, теперь эти запросы могут быть отправлены в антимонопольную службу по Интернету. Достаточно заполнить специальную форму, размещенную на официальном сайте Хабаровского УФАС.