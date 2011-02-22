Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дело пахнет не только керосином
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю, подводя итоги за 2010 год, обозначило основные направления работы на 2011-й. Среди них, конечно, «любимая» тема - повышение цен на бензин и дизельное топливо.
- Значительное увеличение стоимости топлива, которое уже в самом начале года было зарегистрировано практически во всех регионах страны, беспокоит сегодня многих. Так, если за весь 2010 год цены возросли в среднем на 4%, то лишь за январь 2011 г. - на 7%. Причины этого явления выясняются всеми управлениями службы, в каждом субъекте РФ, - заявил на пресс-конференции руководитель Хабаровского УФАС России Валентин БОДРОВ. - Учитывая, что в Хабаровском крае доминирующее положение на рынке нефтепродуктов занимают ОАО «Роснефть» и ОАО НК «Альянс», именно в эти компании мы отправили запросы с требованием обосновать свою ценовую политику. Исходя из полученных ответов, понятно, что на конечной стоимости нефтепродуктов сказывается сегодня то, что за 2010 год цены на сырую нефть возросли на 32%, стоимость процессинга, т.е. ее переработки, - на 27%, транспортные перевозки подорожали на 8%. Кроме того, примерно в полтора раза был увеличен акцизный налог. Однако достоверность этих сведений, несомненно, требует проверки - краевая антимонопольная служба очень плотно работает в этом направлении.
Что касается дальнейшего развития ситуации, то, по мнению сотрудников Хабаровской УФАС, сегодняшние цены на топливо - еще не предел. Кроме того, в 2011 году ожидается увеличение объемов экспорта нефтепродуктов, что может привести к их некоторому дефициту на территории РФ.
- В этом году мы продолжаем осуществлять мониторинг цен на социально значимые товары, также ведутся дела по разъяснению ценовой политики ряда местных авиакомпаний, - отметил Валентин Бодров. - Говоря об основных итогах 2010 г., можно отметить, во-первых, завершенные расследования по вопросам повышения стоимости соли и гречневой крупы. В обоих случаях были установлены факты нарушения антимонопольного законодательства.
Также в прошлом году к нам поступало много жалоб от юридических лиц в адрес ОАО «ДЭК». Плата, которую энергетическая компания взимала за повторное подключение к электросети, превышала стоимость затрат на отключение пользователя от сети, что является противозаконным. Кроме того, были завершены два дела, касавшиеся ОАО «Хабаровсккрайгаз». Нарушая закон, данная организация применяла усредненные тарифы, хотя и обладала оборудованием, которое позволяло устанавливать тарифы более низкие.
Всего в 2010 году было возбуждено 31 дело, связанное с нарушением антимонопольного законодательства. Наибольшее количество нарушений традиционно проявлялось в сферах монополий: электро- и теплоэнергия, газ, железнодорожный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтепродукты. Общая сумма выплаченных штрафов составила почти 55,5 млн рублей. Значительное число нарушений было зафиксировано и в сфере соблюдения рекламного законодательства. В частности, сотрудники Хабаровского УФАС отмечают, что на улицах города вновь появилась наружная реклама алкоголя и табака (которая официально запрещена). Итоговая сумма наложенных штрафов составила 7,3 млн рублей.
И все же в 2010 г., по мнению местной ФАС, нарушений в сфере антимонопольного законодательства было меньше, и на это повлияло значительное ужесточение штрафных санкций. В частности, с этого года сильно возросли штрафы за нарушения в сфере торговли - сегодня они составляют минимум 1 млн рублей. И мониторинг торговых сетей будет являться важным направлением нашей работы в 2011 г., заявил Валентин Бодров, напомнив, что выйти на ту или иную проверку ФАС может только по соответствующему запросу от граждан. Кстати, теперь эти запросы могут быть отправлены в антимонопольную службу по Интернету. Достаточно заполнить специальную форму, размещенную на официальном сайте Хабаровского УФАС.
Новости тематики
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
Новости раздела
- Следственное управление СКР по Хабаровскому краю задержало генерального директора ООО "Лан"
- Автомошенники завели Хабаровский край в "красную зону"
- Более 43 тысяч тонн красной рыбы добыли промысловики Хабаровского края
- В Хабаровском крае упрощают процедуры работы с бизнесом в сфере торговли
- Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
- Кто виноват в росте цен на битум?
- В Хабаровске сдадут еще один проблемный дом бывшего "Дальспецстроя"
- Хабаровский край переходит на новую систему обращения с отходами
- Бизнес-делегации из 53 регионов страны соберутся в Хабаровске
- В Хабаровском крае начинают работу два новых предприятия в ТОСЭР "Комсомольск"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Франшиза косит наши ряды
- Сахалину представили нового главу региона