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«Роснефть» - за социальную ответственность
В Хабаровске, в ООО «РН-Востокнефтепродукт», прошел круглый стол «Устойчивое развитие НК «Роснефть» в послекризисный период и перспективы на 2011-2012 годы».
Заданный формат диалога сотрудников нефтяной компании, ее дочерней сбытовой структуры на Дальнем Востоке и представителей органов муниципальной и краевой властей, образовательных, общественных организаций, церкви вывел собравшихся на обсуждение общих точек стратегического развития и планирования, на формирование единого понимания потребностей регионов и возможностей компании в их удовлетворении.
Как сказал председатель комитета по развитию топливно-энергетического комплекса правительства Хабаровского края Анатолий ШАТАЕВ, главной целью всех действий региональной власти является улучшение благосостояния населения. Это вполне совпадает с логикой действий «Роснефти» и ее структурных подразделений. В 2010 году прямые налоговые перечисления в бюджеты всех уровней только от деятельности «РН-Востокнефтепродукт» составили 772 млн рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2009 году. Бизнес-план на 2011 год предполагает 879 млн рублей налоговых отчислений, в том числе 374 млн рублей в территориальные бюджеты, 33% от этой суммы достанутся Хабаровскому краю.
При этом компания весьма успешно преодолевает возникший экономический кризис, об этом говорят рост налоговых отчислений, увеличение штата сотрудников, улучшение качества обслуживания, развитие розничной сети и увеличение мелкооптовых продаж. Главный инженер ООО «РН-Востокнефтепродукт» Анатолий МИТЯЙ сообщил: в 2010 году предприятием было реализовано 1 млн 599 тыс. тонн нефтепродуктов, что близко к докризисным объемам. Важным для регионов присутствия компании является факт расширения штата общества. В 2010 году, за счет увеличения сети автозаправочных станций и комплексов (АЗС и АЗК), количество работников выросло почти на 10% и составило 1419 человек. При этом сотрудники получают достойную заработную плату и социальный пакет. С целью защиты работников, выходящих на пенсию, общество около половины средств, выделяемых на социальные нужды, направляет в негосударственный пенсионный фонд «Нефтегарант», одним из учредителей которого является НК «Роснефть». Предприятие берет на себя затраты на добровольное медицинское страхование работников, на страхование от несчастных случаев, на организацию санаторно-курортного лечения. Также в мероприятия социальной защиты включена финансовая помощь пенсионерам – бывшим сотрудникам «РН-Востокнефтепродукт», единовременное пособие при уходе на пенсию, компенсации родителям за содержание ребенка в детском саду.
Среди высказанных за круглым столом пожеланий в адрес компании можно выделить размещение заказов на производство оборудования на местных заводах производство воздуховодов из оцинкованной стали , создание станций для заправки автомобилей сжиженным газом, организацию производства по переработке отработанных автомобильных масел, партнерство с властью в развитии массового спорта. В свою очередь, представители ООО «РН-Востокнефтепродукт» рассказали, что уже имеют опыт сотрудничества по размещению заказов у местных производителей, в частности, на хабаровском заводе «Дальэнергомаш». Рассматриваются возможности дальнейшего участия дальневосточной промышленности в строительстве и оснащении объектов нефтепродуктообеспечения. Обществом подготовлен типовой проект АЗС и АЗК с газовыми заправочными колонками. Первый комплекс будет построен в ближайшее время в Комсомольске-на-Амуре и, если рынок покажет достаточные объемы спроса, газозаправки начнут появляться в других городах и регионах.
Новые направления ожидаются и в расширении традиционных нефтепродуктовых сетей: в 2011-2012 годах будут строиться автоматические АЗС, появятся плавучие АЗС для снабжения маломерных судов в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Находке. С 2011 года начнется реализация фирменного топлива «Роснефти» под маркой «Фора», имеющего улучшенные характеристики и более высокие экологические показатели.
Нефтяная компания готова рассматривать взаимовыгодные варианты создания производств по переработке отработанных масел и поддерживает идею развития массового спорта в рамках государственно-частного партнерства. Ведь, как было сказано на круглом столе, развитие корпоративной социальной ответственности для «Роснефти» – не акт филантропии, а самостоятельный бизнес-процесс, тесно переплетенный с основными видами деятельности компании на Дальнем Востоке.
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