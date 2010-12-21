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ХНПЗ: перестройка на ходу
О том, как работал в 2010 году Хабаровский НПЗ Нефтяной компании «Альянс», рассказал главный инженер завода Евгений ЗАБОЛОТНЫЙ.
- Удалось ли преодолеть некоторый спад производства, вызванный мировым кризисом 2009 года?
- Да, в 2009 году у нас был небольшой спад в объемах нефтепереработки, трудно решались вопросы финансирования объектов реконструкции. Но в целом тот год мы отработали без потрясений. В этом году ситуация стабилизировалась, мы вернулись к докризисным уровням переработки сырья, и строительство новых установок набрало темпы. В этом году, при плане переработки 3 млн 100 тыс. тонн нефти, ожидаемый объем составляет примерно 3 млн 265 тыс. тонн. Испанские подрядчики из Tecnicas Reunidas приступили к монтажным работам по комплексу гидрокрекинга-гидроочистки (ГКГО). Пока наши партнеры немного отстают от согласованного графика, но обещают наверстать и закончить основное строительство к середине 2012 года.
- Часть проекта реконструкции завод выполняет своими силами. Как движется эта составляющая?
- Надо сказать, что проект реконструкции во многом уникален, в том числе и в том, что масштабное строительство ведется на действующем производстве, расположенном в черте города и потому имеющем ограничения по земельным площадям. При монтаже движения буквально ювелирные. Впрочем, со всеми вопросами мы успешно справляемся, не снижая, а наращивая объемы производства.
Весной нынешнего года, при поддержке материнской компании НК «Альянс», был закончен первый этап уже настоящей модернизации риформинга. В начале ноября мы закончили строительство блока ЭЛОУ на установке первичной переработки...
- Влияет ли модернизация на качество продукции?
- Действующий технический регламент ужесточил требования к продукции нефтепереработки. В 2012 году мы должны полностью перейти на выпуск бензинов, соответствующих стандарту «Евро 4»; вообще не станет таких марок, как АИ-80 и - если в регламент не будет внесено соответствующей поправки - также АИ-92. И уже с будущего года повышаются акцизы на бензины класса «Евро 2» и «Евро 3». Более жесткими стали требования по содержанию серы в дизельных топливах. С вводом комплекса ГКГО весь объем производимых нами автобензинов и дизтоплива будет соответствовать «Евро 4», а затем и «Евро 5». Чтобы контролировать качество, мы постоянно переоснащаем заводскую лабораторию современным оборудованием.
- Одна из самых заметных сегодня инфраструктурных строек в стране - сооружение нефтепровода ВСТО. Речь шла и об отводе ветки на Хабаровский НПЗ. В каком состоянии находится этот проект?
- Пока по нашему заказу «Дальгипротранс» провел предпроектную проработку объекта. От нефтеперекачивающей станции до завода надо будет проложить 26 км нефтепровода. Теперь выбирается подрядчик для создания проекта. Работа предстоит сложная. Около 14 км трубы пройдет через город, большая часть - через частный сектор. Кроме вопросов с собственниками жилья, имеются ограничения по диаметру трубы и допустимому давлению внутри нее. Поэтому проект требует разработки спецтехусловий. Но я думаю, что это дело мы, при поддержке НК «Альянс», тоже осилим и с вводом 2-й очереди ВСТО начнем получать сырье из трубы.
Предприятие планирует полностью перейти на снабжение по трубопроводной системе, с сохранением возможности приемки нефти по железной дороге, на случай непредвиденных ситуаций. Предварительные расчеты показывают, что сырье, получаемое по ВСТО, обойдется значительно дешевле привозимого по железной дороге, а сама схема поставок выглядит надежней. Правда, сейчас мы работаем с западносибирской нефтью, а ВСТО будет наполняться с восточносибирских месторождений. В любом случае, с завершением в 2012 году второго этапа реконструкции, мы будем иметь возможности более эффективной переработки нефтяного сырья.
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