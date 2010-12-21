«Балтика» задает планку

На Дальнем Востоке завершилась «Операция «Качество», в ходе которой организаторы информировали население о стандартах контроля качества пива.

Первым этапом «Операции» стало анкетирование населения с целью определить, какой продукции отдают предпочтение потребители и по каким критериям они оценивают качество пива. Так, в торговых точках, барах и ресторанах Хабаровска было опрошено 238 мужчин и женщин разных возрастов. Подведение итогов состоялось в ходе круглого стола, где приняли участие представители местных СМИ, сотрудники компании «Балтика», начальник отдела госнадзора по Хабаровскому краю ДМТУ Госстандарта Светлана БЕРКУТ и заместитель начальника отдела по защите прав потребителей администрации г. Хабаровска Алексей КОНДРАТЬЕВ.

Отметим, что, судя по результатам опроса, наиболее существенными показателями качества как для мужчин, так и для женщин являются известность марки, свежесть продукта, а также его приготовление из натурального сырья без каких-либо искусственных добавок. И тем не менее, в конечном счете, практически все потребители оценивают качество пивной продукции исключительно по вкусу, то есть субъективно. С технологической же точки зрения, говорят специалисты, качество определяется четкими физико-химическими и органолептическими показателями, а любые отклонения регулярно отслеживаются на всех этапах производственной цепочки.

- В лабораторных условиях мы осуществляем полный контроль над качеством всего поступающего сырья и, в особенности, над качеством воды. К слову, в собственности хабаровского завода «Балтика» находится 6 артезианских скважин, - отмечает начальник производственной лаборатории филиала «Балтика-Хабаровск» Максим СИМОНОВ. - Кроме того, у нас есть две так называемые комнаты стойкости, где хранятся все пробы выпущенной за год продукции. При необходимости мы имеем возможность проанализировать любой образец.

По словам Светланы Беркут, результаты проверок «балтийского» производства в 2006 и 2009 гг. показали, что физико-химические параметры выпускаемого продукта соответствуют всем стандартам.

Обсудили участники круглого стола и упаковку для продукта. Как отметили производители, материал, из которого сделана упаковка, не оказывает на качество пива никакого воздействия.

- Современные технологии позволяют использовать закрытый способ производства. То есть кислород не воздействует на пиво и не окисляет его на протяжении всего процесса изготовления, - отмечает Максим Симонов. - Таким образом, я уверен, что в любой упаковке качество пива одинаково высокое. Вообще на восприятие продукта огромное воздействие оказывает обстановка и элементарно настроение, в котором пребывает человек.

Однако, если компания выпустила качественный пивоваренный продукт, это еще не значит, что потребитель его таковым и получит - качество может сильно пострадать при неправильных условиях хранения и транспортировки.

- Качество продукции для «Балтики» - приоритет №1. Компания несет ответственность перед потребителем и обществом за безопасность выпускаемого продукта. Потребитель может в любое время сделать бесплатный звонок по телефону горячей линии 8-900-333-33-03 и получить ответ на любой интересующий его вопрос, связанный с продукцией компании.