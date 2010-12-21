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Энергомост к развитию региона

21 Декабря 2010, 12:12 | Хабаровск

Накануне празднования Дня энергетика и 90-летия с момента принятия плана ГОЭЛРО руководители дальневосточных энергетических компаний собрались в Хабаровске, чтобы поздравить друг друга с юбилеем, подвести некоторые итоги деятельности и озвучить основные направления будущего развития.

Основными игроками на рынке выработки электроэнергии на Дальнем Востоке сегодня являются ОАО «РАО ЭС Востока» и ОАО «РусГидро», занимающие долю в 98% (67% - «ЭС Востока», 31% - «РусГидро»). Работать энергетикам приходится в весьма сложных условиях, связанных с климатическими особенностями, предполагающими резкие перепады температур (от сильного холода зимой до изнуряющей жары летом), с высокой сейсмической активностью земли. Проблем добавляет изолированность от единой энергосистемы России.

Объединенная энергосистема Востока включает Приморье, часть Хабаровского края, юг Якутии, Еврейскую автономную и Амурскую области, и велика доля локальных региональных энергосистем, плохо связанных даже внутри одного субъекта Федерации. Большие расстояния влекут необходимость создания протяженных электросетей, что ведет не только к повышенным затратам, но и к увеличенным потерям при транспортировке.

В результате себестоимость энергопроизводства на Дальнем Востоке превышает показатели любых других энергосистем страны, а устанавливаемые государством тарифы не обеспечивают экономически обоснованного уровня затрат. При этом энергоемкость продукции дальневосточных предприятий почти вдвое превосходит среднероссийские цифры, и дальнейшая тарифная нагрузка на них часто представляется избыточной.

Говоря о перспективах энергокомплекса, генеральный директор «РАО ЭС Востока» Иван БЛАГОДЫРЬ отметил необходимость установления долгосрочного государственного регулирования энерготарифов с горизонтами планирования от 3 до 5 лет и более, а также перехода к инновационному пути развития энергетики. По его словам, в ближайшие годы на Дальнем Востоке будут отрабатываться новые энерготехнологии, меняющие экономику как локальных энергосистем с их малыми станциями, так и больших энергообъединений. «Энергетика в современном мире - основа процветания общества», - сказал Иван Благодырь, пообещав от имени 37 тысяч сотрудников дальневосточных энергокомпаний приложить максимум усилий, чтобы основа эта стала еще более прочной.

Автор: Александр Николаев
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