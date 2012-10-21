Хабаровский аэропорт будет работать с правительством края

Правительство Хабаровского края и ОАО "Хабаровский аэропорт" заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и председатель Совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин БАСЮК.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении и развитии двустороннего сотрудничества в целях содействия социально-экономическому развитию Хабаровского края и повышения уровня транспортной обеспеченности региона.

Соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию программ и мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса Хабаровск (Новый), в том числе работу над Федеральной целевой программой развития транспортной системы России на 2010-2015 годы с учетом ее корректировки и продления на последующие годы. На условиях государственно-частного партнерства cтороны будут вести разработку и реализацию инвестиционных проектов по развитию аэропортовой инфраструктуры и авиационного транспорта, а также способствовать развитию транспортно-логистических центров на территории Хабаровского края. Соглашение будет действовать до конца 2016 года.

Глеб АЛЕНИШКО.

Журнал "Дальневосточный капитал".