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Хабаровский аэропорт будет работать с правительством края
Стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении и развитии двустороннего сотрудничества в целях содействия социально-экономическому развитию Хабаровского края и повышения уровня транспортной обеспеченности региона.
Соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию программ и мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса Хабаровск (Новый), в том числе работу над Федеральной целевой программой развития транспортной системы России на 2010-2015 годы с учетом ее корректировки и продления на последующие годы. На условиях государственно-частного партнерства cтороны будут вести разработку и реализацию инвестиционных проектов по развитию аэропортовой инфраструктуры и авиационного транспорта, а также способствовать развитию транспортно-логистических центров на территории Хабаровского края. Соглашение будет действовать до конца 2016 года.
Глеб АЛЕНИШКО.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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