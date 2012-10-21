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Комсомольск-на-Амуре: КнААПО станет филиалом "Сухого"
В ходе реорганизации уставный капитал компании «Сухой» будет увеличен за счет размещения дополнительных акций путем конвертации в них акций присоединяемых обществ. Акционеры КнААПО на внеочередном собрании уже одобрили реорганизацию АО в форме присоединения, утвердили договор о присоединении и передаточный акт.
Сейчас КнААПО, НАПО и ОКБ Сухого являются дочерними предприятиями «Компании «Сухой». «Сухому» принадлежит по 74,5% акций КнААПО и НАПО (остальными акциями напрямую владеет ОАК) и 50% ОКБ Сухого.
Все три предприятия задействованы в основном в программах производства военной техники, при этом КнААПО и НАПО являются одними из основных производственных площадок ОАК. В Комсомольске-на-Амуре выпускают истребители Су-27СМ/СКМ, многофункциональные истребители Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33 и другую авиатехнику. Завод принимает участие в программе создания перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, а также участвует в программе Sukhoi SuperJet-100. НАПО производит Су-34, ОКБ Сухого ведет опытно-конструкторские разработки самолетов.
Производство гражданских самолетов под перевод на единую акцию не попадает. ЗАО «Гражданские самолеты Сухого (ГСС)», которое выпускает Sukhoi Superjet, по-прежнему останется дочерним обществом «Компании «Сухой» (владеет 75% акций ГСС).
По сведениям «ДК», после реорганизации заводы будут работать как обособленные подразделения «Сухого».
Олег КЛИМЕНКО.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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