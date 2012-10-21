В Хабаровском крае для инвесторов действует особый льготный налоговый режим

Для предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, в Хабаровском крае действует льготный налоговый режим: двукратное уменьшение налога на имущество и пониженная ставка налога на прибыль (с 18 % до 13,5%).

Для решения проблем, возникающих у инвесторов, создан институт инвестиционного уполномоченного, работает механизм сопровождения крупных инвестиционных проектов в рамках специально создаваемой рабочей группы. Предприятия, направляющие средства в модернизацию и техническое перевооружение производства, могут воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом с отсрочкой по платежам до 10 лет.

С 2008 года правительством края поддержано 19 инвестиционных проектов, сумма фактически полученных льгот составила более 3 млрд рублей. В то же время налоговые поступления в краевой бюджет от реализации проектов составили около 19 млрд рублей. Проектами запланировано создание 3,5 тысяч новых рабочих мест, в том числе специальностей высокой квалификации. В числе предприятий, получивших поддержку, ОАО «Амурметалл» (модернизация металлургического производства), ООО «Ресурсы Албазино» (строительство Албазинского горно-обогатительного комбината), ООО «СП «Аркаим» (строительство современного деревообрабатывающего комплекса), Хабаровский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы, осуществляющие коренную модернизацию производства нефтепродуктов, ОАО «Ургалуголь» (развитие Ургальского каменноугольного месторождения со строительством обогатительной фабрики).

Журнал "Дальневосточный капитал".