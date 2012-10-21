В Хабаровском крае идет работа по созданию инновационного кластера авиа- и судостроения

В Хабаровском крае работа по созданию инновационного территориального кластера авиа- и судостроения ведется с октября 2011 года с привлечением центра стратегических разработок "Северо-Запад" (г. Санкт-Петербург).

В феврале 2012 года концепция создания инновационного территориального кластера была одобрена на заседании Координационного совета по модернизации и инновационному развитию при губернаторе Хабаровского края. В апреле 2012 года был подписан меморандум о создании кластера, избран Совет, назначена организация-координатор - АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям», одобрена программа развития.

Идею создания кластера поддержали 65 организаций Хабаровского края и 26 партнеров из других регионов РФ (Приморского края, Иркутска, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга), зарубежные предприятия из Республики Беларусь, КНР, Сингапура, президенты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации, институты развития ОАО «РОСНАНО» и ОАО «Российская венчурная компания».

Хабаровский авиасудостроительный кластер был официально включен в утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым реестр территорий кластерного развития РФ, что предполагает финансовое участие в его реализации федерального бюджета.

Журнал "Дальневосточный капитал".