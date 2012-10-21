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В Хабаровском крае идет работа по созданию инновационного кластера авиа- и судостроения
В феврале 2012 года концепция создания инновационного территориального кластера была одобрена на заседании Координационного совета по модернизации и инновационному развитию при губернаторе Хабаровского края. В апреле 2012 года был подписан меморандум о создании кластера, избран Совет, назначена организация-координатор - АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям», одобрена программа развития.
Идею создания кластера поддержали 65 организаций Хабаровского края и 26 партнеров из других регионов РФ (Приморского края, Иркутска, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга), зарубежные предприятия из Республики Беларусь, КНР, Сингапура, президенты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации, институты развития ОАО «РОСНАНО» и ОАО «Российская венчурная компания».
Хабаровский авиасудостроительный кластер был официально включен в утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым реестр территорий кластерного развития РФ, что предполагает финансовое участие в его реализации федерального бюджета.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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