Хабаровский край: Генерация готовится к технологическому скачку

Основой социально-экономического развития любой территории является энергетика. Без опережающего роста энергетических мощностей невозможно обеспечить значительное увеличение выработки валовой региональной продукции, повысить качество жизни населения. О работе "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК) в Хабаровском крае корреспонденту "ДК" рассказал ее генеральный директор Михаил ШУКАЙЛОВ.







- Одним из самых значимых проектов ДГК в крае в данный момент является перевод на газ Хабаровской ТЭЦ-3. По этому поводу было много споров, высказывались разные точки зрения о необходимости смены топлива на станции. Но проект выгоден со всех сторон. Динамика роста цен на уголь сегодня такова, что уже в будущем году его стоимость сравняется с ценой газа, приобретаемого нами по фиксированным ценам в рамках долгосрочного контракта с оператором проекта «Сахалин-1» - компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». Кроме того, использование газа позволит дополнительно получить на станции до 50 Гкал тепла, необходимых для теплоснабжения строящихся жилых микрорайонов в Северном округе Хабаровска.

Для передачи тепловой энергии от Хабаровской ТЭЦ-3 сейчас прорабатывается и вопрос строительства новой тепломагистрали до микрорайона комплексной жилищной застройки «Ореховая сопка» в Северном округе. Пока окончательно не определены источники финансирования, идут переговоры с правительством края и застройщиками. Однако других эффективных вариантов обеспечения новых потребностей в централизованном теплоснабжении нет, потому тепломагистраль ТМ-35, стоимость которой, по предварительным расчетам, составляет 2,4 - 2,6 млрд рублей, будет строиться в ближайшее время.

Вплотную приближаемся к вопросу реконструкции и обновления Хабаровской ТЭЦ-1. Нагрузка на мощности станции также значительно возросла с началом заселения жилых микрорайонов Флегонтова и Строитель, где будут проживать около 75 тыс. жителей. Если раньше пиковые водогрейные котельные ТЭЦ-1 мы использовали только периодически, во время ремонта основного оборудования и в моменты значительного разового повышения потребления, то сейчас их нужно включать в базу генерации и использовать постоянно.

Основная задача модернизации Хабаровской ТЭЦ-1 - замещение выбывающих мощностей. На фоне растущей нагрузки устаревшее оборудование вызывает вполне обоснованную тревогу: на некоторых турбинах предельные сроки эксплуатации продлевались по 2-3 раза. Золоотвалы почти выработаны, по мере расширения жилищного строительства в Южном округе усиливается внимание к вопросам экологии. Реконструкция станции с использованием газовых технологий должна начаться в 2014 году.

- Что делается в промышленном центре Дальнего Востока - Комсомольске-на-Амуре?

- В Комсомольске, к сожалению, практически нет развития. Поэтому наша основная задача там - поддержание в рабочем состоянии существующих мощностей. Генерация города первой в крае перешла на использование газа в качестве топлива, что сократило объемы износа оборудования. Пока все заявляемые параметры развития Комсомольска здесь покрываются существующими мощностями ДГК.

- Но «Полиметалл» готовит к запуску гидрометаллургический комбинат в Амурске…

- А вместе с этим, несколько крупных предприятий резко снизили энергопотребление. Если в прежние годы коэффициент использования установленной мощности в городе был за 40%, то сегодня он едва достигает 20%. Такой резерв позволяет обеспечить любой рост потребления в этом районе. Возьмите хоть тот же «Амурметалл». Краевые власти, да и ДГК с Дальневосточной энергетической компанией приложили массу усилий для его реанимации - договаривались о реструктуризации задолженности, о стабилизации тарифного регулирования, принимали другие меры для облегчения нагрузки на производство, но все они пока не принесли результата.

- Не возникает идеи поделиться свободными мощностями Комсомольска с Ванино-Совгаванским транспортно-промышленным узлом и отложить вопрос дорогостоящего строительства ТЭЦ в Советской Гавани?

- От Комсомольска до побережья уже есть ЛЭП пропускной способностью 85 МВт. Сейчас ФСК ЕЭС строит еще одну линию, которая обеспечит дополнительную надежность энергоснабжения потребителей этого района. В отсутствие собственной генерации, даже при существующем уровне потребления энергорайона (до 90 МВт), эти линии будут постоянно в работе. Кроме того, никто не отказывается от проекта развития портовой экономической зоны в Совгавани, действующих заявок на подключение от его резидентов уже сегодня поступило на 356 МВт. Также строительство электросетей не решит вопросов теплообеспечения местного населения и предприятий. Майскую ГРЭС, выработавшую все мыслимые сроки эксплуатации, имеющую оборудование со сверхзатратной экономикой, надо закрывать. Проект РАО ЭС Востока по строительству новой ТЭЦ в Советской Гавани как нельзя кстати, и он подтвержден самыми тщательными расчетами. Наличие даже мощной электрической связи с генерацией Комсомольска не решит проблему энергоснабжения Совгавани и Ванино. А новая ТЭЦ поможет создать основу энергетической инфраструктуры города, Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла и портовой экономической зоны.

Свободные же мощности станций Комсомольска могут эффективно использоваться в экспортных поставках электроэнергии. Тем более что они соединены с южными районами края, граничащими с КНР, мощными ЛЭП-500, способными доставить необходимые объемы энергии.

- Правительство Хабаровского края активно подталкивает региональные предприятия к модернизации производства, коренным образом меняющей его возможности, значительно снижающей производственные затраты. Что нужно сделать в генерации, чтобы получить новое качество производства энергии, что мешает этому движению?

- Модернизация энергетики, способная привести к глобальному экономическому эффекту, - это повышение эффективности топливоиспользования и снижение потерь, включая расход на собственные нужды. Один из возможных вариантов - смена вида топлива и генерирующего оборудования с монтажом газотурбинных или парогазовых установок. Коэффициент полезного действия современных образцов генерирующего оборудования, использующего в качестве топлива природный газ, превышает 50%, в то время как нынешняя база КПД нашего газового оборудования - 40-41%, а максимум, который можно извлечь при сжигании угля - 36%. Только в расходе топлива такая разница в КПД дает экономию почти 20%. А еще значительное уменьшение эксплуатационных расходов, продление сроков эксплуатации оборудования.

- Компания и так в последние годы провела значительную работу по замене угля на газ…

- В рамках подготовки к саммиту АТЭС мы модернизировали часть основного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2; на котлах, которые переведены на новый вид топлива, мы получили прирост КПД около 6-8%. В целом по станции рост КПД составил 1,5%, плюс мощный экологический эффект. Глобального экономического эффекта нет. Это - не модернизация, а пришивание золотой пуговицы к старому кафтану. Необходим технологический скачок - переход на новые технологии. Есть на территории газ - надо строить парогазовые мощности, но, опять же, соблюдая разумный баланс между газом и углем. Массовое внедрение современных образцов энергооборудования даст совершенно новую экономику дальневосточной генерации.

Однако новые установки не только сами стоят дорого, под них необходимо строительство новых зданий, что увеличивает затраты. Понятно, что в тарифах мы такие расходы заложить не сможем - платежеспособность населения и бизнеса уже и без того на пределе. Уже все четче прослеживается зависимость: чем выше тариф, тем меньше собираемость. Поэтому, чтобы переходить к серьезной модернизации хотя бы в крупных точках экономического роста, предполагающих рост энергопотребления, нужны серьезные государственные вливания, целевые адресные программы с участием краевой администрации или федеральных средств.

Александр ЗУБОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал".