Ха-Ха – это серьезно

Власти Хабаровска готовы открыть китайским инвесторам возможность полноправного присутствия на рынке жилищного строительства в городе. Такая позиция стала одним из итогов прошедшего в столице ДФО 5-го заседания международного комитета по сотрудничеству между Хабаровском и Харбином, в шутку прозванный журналистами «комитетом Ха-Ха».

Побратим Хабаровска Харбин – город с почти 10-миллионным населением, чьи возможности в экономическом сотрудничестве, осуществлении вложений в реальные проекты вполне сравнимы с потенциалом Москвы, к взаимодействию с которой так тянутся все российские регионы. При этом сговориться с китайцами дальневосточникам нередко оказывается проще, чем с властями и бизнесом столицы России.

Еще перед открытием двухдневного форума мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ рассказал «ЗР», что главной экономической целью, которую преследует возглавляемый им муниципалитет, в данном сотрудничестве является привлечение финансовых ресурсов от предприятий китайского мегаполиса:

- Мы хотим обсудить проблемы, которые сдерживают сегодня поток инвестиций из КНР, хотим понять, что еще нужно сделать в поддержку российского бизнеса в Харбине и китайского бизнеса в Хабаровске. Мы своим предприятиям оказываем предметную поддержку через комитет экономического взаимодействия и надеемся, что объемы взаимовыгодного сотрудничества год от года будут расти. Надо сделать так, чтобы китайские инвесторы входили в экономику Хабаровска, для чего им необходимо оказывать максимальное содействие. Я обычно говорю так: инвестора надо любить, тогда он придет и будет работать. А если у нас делается все для того, чтобы организаторы новых экономических проектов постоянно чувствовали на себе какие-нибудь проблемы, то не стоит удивляться их сдержанности и осторожности.

Среди основных факторов сдерживания хабаровский градоначальник выделил земельные отношения:

- Очень сложно решаются земельные вопросы. Китайским инвесторам непонятно, почему они, придя в город с деньгами, должны годами ждать предоставления земельных участков под строительство. Причина - не до конца урегулированная схема земельных отношений в Хабаровске, возникшая в связи с принятием краевого закона об управлении неразграниченными землями, отдающего это право краевым властям. Раньше вопросами выделения земли занималась администрация города, а теперь в процессе оказались задействованы еще и структуры правительства края. В результате количество этапов прохождения документов выросло в несколько раз.

В заседании комитета приняли участие более 150 человек. Под его основным документом – меморандумом – поставили подписи мэр Хабаровска Александр Соколов и заместитель мэра Харбина Цзяо ЮАНЬЧАО. Кроме того, было подписано 7 отраслевых соглашений и протоколов о намерениях. Начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр АНИСИМОВ рассказал корреспонденту газеты, что нынешние соглашения будут в дальнейшем отрабатываться и дадут реальный результат экономике города. В числе конкретных наработок сотрудничества он назвал: возможность строительства китайцами гостиницы с последующим ведением гостиничного бизнеса, строительство банно-прачечного комплекса, жилых домов, намерение начать поставки из КНР жестяных банок на завод «Балтика-Хабаровск». Начальник управления также отметил, что форум с каждым годом набирает обороты: «Я вспоминаю, как проводили 1-й комитет, и с удовлетворением вижу, как поднялся в сравнении с ним 5-й. Уверен, что в последующем это сотрудничество будет еще более активным и эффективным».

Одним из наиболее обсуждаемых в кулуарах стал вопрос участия застройщиков из КНР в решении жилищной проблемы хабаровчан. Заместитель мэра Хабаровска – директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей СЕРГЕЙЧУК сообщил «ЗР», что муниципальные власти готовы открыть двери китайцам для свободной конкуренции на нашем рынке строительства жилья. При этом хабаровская мэрия ориентирует инвесторов на развитие жилья эконом-класса, надеясь, что нарастание конкуренции будет способствовать снижению стоимости квадратного метра.

Опасения о том, что местным строителям ни за что не выдержать ценового соперничества с коллегами из КНР, опроверг в разговоре с нашим корреспондентом заместитель директора департамента муниципальной собственности Хабаровска Иштван БРЫСИН.

- Если площадка под строительство свободна, если она имеет более-менее оптимальные технические условия, если есть одинаковый доступ к недорогим качественным стройматериалам, к адекватному по цене проектированию, - я думаю, что и наши, российские строители смогут обеспечить себестоимость жилья на уровне затрат китайских коллег.

Иштван Брысин заметил также, что китайские партнеры не станут первопроходцами – они могут войти на хабаровский рынок наряду с корейскими строителями, уже реализующими жилищные проекты в Хабаровске. Правда, жилье эконом-класса иностранцы в городе еще не строили. Как стало известно «ЗР», первым серьезным проектом на этом направлении должно стать строительство банно-развлекательного гостиничного комплекса с группой жилых зданий на пересечении улиц Запарина и Амурского бульвара.