«Желдорремстрой» вернулся с VII Байкальского международного экономического форума с новыми стратегическими контрактами

Строительная компания ООО «Желдорремстрой» приняла участие в VII Байкальском международном экономическом форуме, который проводился с 12 по 14 сентября в Иркутске. Форум объединил государственный и частный сектор по важнейшим вопросам стратегического и экономического развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в контексте динамики отношений со странами АТР.

«География строительной деятельности компании ООО «Желдорремстрой» уже не первый год охватывает не только территорию Хабаровского края, но и другие регионы Дальнего Востока, Восточной Сибири и Забайкалья, но участие в данном мероприятии мы приняли впервые, - рассказывает генеральный директор ООО «Желдорремстрой» Дмитрий Каменецкий. - Наше участие в VII Байкальском экономическом форуме – это способ интеграции в деловое пространство для изучения среднесрочных и долгосрочных перспектив развития регионов, тенденций развития промышленного сектора, отношения государства к инициативам бизнеса. Компания приняла участие в круглом столе «Потенциал развития ресурсной базы и инфраструктуры Восточной Сибири» и международной конференции «Европа – Россия – АТР. Энергетика: интеграция и сотрудничество». Здесь мы смогли обсудить варианты планирования железнодорожного строительства, строительство и развитие приграничных зон, способы освоения запасов природных ресурсов, новые технологии энергетики и энергоснабжения.

В рамках встреч компании ООО «Желдорремстрой» поступил ряд предложений по строительству промышленных сооружений на территории Дальнего Востока и Забайкалья. Компания определила партнёров для сотрудничества в рамках уже начатого строительства в Забайкалье, где является генеральным подрядчиком. С некоторыми сибирскими компаниями заключены партнёрские соглашения на строительство объектов промышленно-гражданского назначения, в ближайшей перспективе еще несколько стратегических контрактов.

Досье "ЗР": Группа компаний «Желдорремстрой» является крупным строительным холдингом (основан в 2000 г. в Хабаровске), работающим на рынке услуг промышленного и железнодорожного строительства. География деятельности: Дальний Восток и Забайкалье. В группу компаний входят три строительных предприятия: «ООО «Желдорремстрой», ООО «Желдортранссервис», ООО «ТелекомПроф».