Аэропорт Хабаровск развивается динамично

Аэропорт Хабаровск (Новый) признан победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» по итогам работы за 2011 год в номинации «Динамично развивающийся аэропорт». Ежегодный конкурс проводится одной из самых авторитетных общественных авиационных организаций – Ассоциацией «Аэропорт» Гражданской авиации.

Главе представительства ОАО «Хабаровский аэропорт» Сергею ПОЛОЗКОВУ был вручён Кубок и Почетная грамота ассоциации «Аэропорт» ГА. Ранее ОАО «Хабаровский аэропорт» уже неоднократно получало высокую оценку своей деятельности на региональном, федеральном и международном уровнях.

«Дальневосточный капитал».