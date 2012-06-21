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Аэропорт Хабаровск развивается динамично
21 Июня 2012, 12:05 | Хабаровск
Аэропорт Хабаровск (Новый) признан победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» по итогам работы за 2011 год в номинации «Динамично развивающийся аэропорт». Ежегодный конкурс проводится одной из самых авторитетных общественных авиационных организаций – Ассоциацией «Аэропорт» Гражданской авиации.
Главе представительства ОАО «Хабаровский аэропорт» Сергею ПОЛОЗКОВУ был вручён Кубок и Почетная грамота ассоциации «Аэропорт» ГА. Ранее ОАО «Хабаровский аэропорт» уже неоднократно получало высокую оценку своей деятельности на региональном, федеральном и международном уровнях.
«Дальневосточный капитал».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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