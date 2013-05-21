В Хабаровском крае на гравий не нашлось желающих

Аукционы на право разработки месторождений гравия и песчано-гравийного материала Нижне-Хорское, "26 км" и Хайтинское не вызвали интереса компаний.

"Изначально были желающие, но почему-то передумали", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник министерства природных ресурсов Хабаровского края Рамзиль ШАРИФУЛЛИН.

Аукционы были назначены на 29 мая. Заявок устроители ожидали до 16 мая.

Нижне-Хорское месторождение гравия в районе им. Лазо уже выставлялось на торги в феврале. Заказчик попытался продать лот повторно, не снижая цены - 575 тыс. рублей. Расположенный у реки Хор, в 7 км к юго-западу от поселка Хор, участок имеет площадь 1,25 кв. км. Запасы гравийно-песчаного материала составляют: категории С1 - 442 тыс. кбм, категории С2 - 2006 тыс. кбм. Участок предлагался на 13,5 лет.

Хийтинское месторождение гравийно-галечникового материала площадью 0,12 кв. км предлагалось на 7 лет за 279 тыс. рублей. Запасы категории С1 составляют 362 тыс. кбм.

Третий лот, не вызвавший интереса, - месторождение песчано-гравийного материала "26 км", расположенное в 400 км к северу от отметки 26 км автодороги, соединяющей села им. Полины Осипенко и Бриакан (район им. Полины Осипенко). Площадь - 0,09 кв. км. Запасы категории С1 составляют 567,6 тыс. кбм. Предлагалось на 7,5 лет за 388 тыс. рублей.

По условиям аукционов, отказ от проведения торгов должен последовать 26 мая. В ведомстве не исключают, что участки будут выставлены на продажу снова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.