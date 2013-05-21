www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недра
Распечатать

В Хабаровском крае на гравий не нашлось желающих

21 Мая 2013, 22:29 | Хабаровск

Аукционы на право разработки месторождений гравия и песчано-гравийного материала Нижне-Хорское, "26 км" и Хайтинское не вызвали интереса компаний.

"Изначально были желающие, но почему-то передумали", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник министерства природных ресурсов Хабаровского края Рамзиль ШАРИФУЛЛИН.

Аукционы были назначены на 29 мая. Заявок устроители ожидали до 16 мая.

Нижне-Хорское месторождение гравия в районе им. Лазо уже выставлялось на торги в феврале. Заказчик попытался продать лот повторно, не снижая цены - 575 тыс. рублей. Расположенный у реки Хор, в 7 км к юго-западу от поселка Хор, участок имеет площадь 1,25 кв. км. Запасы гравийно-песчаного материала составляют: категории С1 - 442 тыс. кбм, категории С2 - 2006 тыс. кбм. Участок предлагался на 13,5 лет.

Хийтинское месторождение гравийно-галечникового материала площадью 0,12 кв. км предлагалось на 7 лет за 279 тыс. рублей. Запасы категории С1 составляют 362 тыс. кбм.

Третий лот, не вызвавший интереса, - месторождение песчано-гравийного материала "26 км", расположенное в 400 км к северу от отметки 26 км автодороги, соединяющей села им. Полины Осипенко и Бриакан (район им. Полины Осипенко). Площадь - 0,09 кв. км. Запасы категории С1 составляют 567,6 тыс. кбм. Предлагалось на 7,5 лет за 388 тыс. рублей.

По условиям аукционов, отказ от проведения торгов должен последовать 26 мая. В ведомстве не исключают, что участки будут выставлены на продажу снова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: торги  аукцион 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru