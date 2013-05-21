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Рязанцы берут "Базалит ДВ" под контрольное управление
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство рязанского ООО «Управление КВ» о приобретении 53,1521% голосующих акций ОАО «Хабаровский завод «Базалит ДВ», что позволит компании довести долю в уставном капитале завода до 77,5919% голосующих акций ОАО «ХЗ «Базалит ДВ».
В настоящее время ООО «Управление КВ» владеет 24,439% акций «Базалит ДВ». По сведениям «ЗР», продавцами дополнительных акций выступят зарегистрированные в Москве ООО «Инотера» и ООО «Кассия».
Досье «ЗР»
Уставный капитал ОАО «ХЗ «Базалит ДВ» составляет 3,347 тыс. рублей, он разделен на 3347 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Завод специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Основным покупателем с декабря 2012 года является ООО «Технониколь - Строительные системы» (Москва). ООО «Управление КВ» (Рязань) занимается управлением активами. 99% акций компании принадлежит Litops Ltd (Виргинские острова).
Отметим, что «Базалит ДВ» в 2012 году увеличил выпуск продукции по сравнению с 2011 годом на 11%, до 440,329 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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