Рязанцы берут "Базалит ДВ" под контрольное управление

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство рязанского ООО «Управление КВ» о приобретении 53,1521% голосующих акций ОАО «Хабаровский завод «Базалит ДВ», что позволит компании довести долю в уставном капитале завода до 77,5919% голосующих акций ОАО «ХЗ «Базалит ДВ».

В настоящее время ООО «Управление КВ» владеет 24,439% акций «Базалит ДВ». По сведениям «ЗР», продавцами дополнительных акций выступят зарегистрированные в Москве ООО «Инотера» и ООО «Кассия».

Досье «ЗР»

Уставный капитал ОАО «ХЗ «Базалит ДВ» составляет 3,347 тыс. рублей, он разделен на 3347 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Завод специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Основным покупателем с декабря 2012 года является ООО «Технониколь - Строительные системы» (Москва). ООО «Управление КВ» (Рязань) занимается управлением активами. 99% акций компании принадлежит Litops Ltd (Виргинские острова).

Отметим, что «Базалит ДВ» в 2012 году увеличил выпуск продукции по сравнению с 2011 годом на 11%, до 440,329 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.