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Государство уходит из "Амурского пароходства"

21 Мая 2013, 19:09 | Хабаровск

Аукцион по продаже принадлежащих государству 101 тыс. 346 обыкновенных акций (25,5% уставного капитала) ОАО «Амурское пароходство» (Хабаровск, входит в RFP Group) назначен на 25 июля. Стартовая цена госпакета - 270 млн рублей, шаг торгов - 5 млн рублей.

Пароходство специализируется на перевозках пассажиров и грузов средствами речного транспорта по внутренним водным путям, в смешанном «река-море» и заграничном сообщениях. Речные и морские перевозки осуществляются по территории России: в Амурской и Еврейской областях, Хабаровском крае, в северные районы острова Сахалин, а также за рубеж - в Японию, Южную Корею, КНДР, Китай. В настоящее время ООО «Амурский центр лесозаготовительной техники» принадлежат 37,5% акций пароходства, Росимуществу и ООО «Восток-Контракт» - по 25,5%, компании «Линквест Гонконг Лтд» - 7%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: аукцион  торги  пароходство  акционеры  грузоперевозки  продажа 



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