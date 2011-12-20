Везите на Дальний Восток нефтепродукты составами

Топливный рынок Хабаровского края в фокусе внимания ОКС при УФАС

14 декабря в Хабаровске состоялось заседание Общественно-консультативного Совета при Хабаровском УФАС России. Как заявила на заседании директор НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» Нина ПОЛИЧКА, цены на топливо в крае растут из-за того, что рынок остается без присмотра: «Из-за отсутствия контроля и регулирования рынка мы имеем такой результат. Никаких мер в Хабаровском крае, связанных с развитием этого рынка, нет. Никто не смотрит за новыми поставщиками, появляющимися на рынке, никто об этом не информирует».

Наверное, нельзя сказать, что сейчас у нас вовсе нет «никакой информации» о количестве поставщиков, мощностях предприятий, запасах, ресурсах и т. д. Фактически информация скорее есть – а вот ресурсов топлива не хватает для полного обеспечения потребителей. И цены на него действительно растут.



По данным УФАС, с января по декабрь текущего года цены на популярный бензин Регуляр-92 на заправках «Хабаровскнефтепродукта» выросли на 10,9%, на заправках «Роснефти» – на 9,6%. Оптовые цены на бензин в среднем по краю - на 18,8%.



При этом на заправках независимых коммерсантов, а иногда даже и ведущих поставщиков, случаются перебои из-за отсутствия то одного, то другого вида топлива.

В ответ на запрос «ЗР» в НК «Альянс» о причинах такого положения нам была предоставлена справка о топливном балансе компании.

«Производство автобензинов на Хабаровском НПЗ во второй половине т. г. оценивается в 187,6 тыс. тонн (июль-ноябрь – факт, декабрь – ожидаемое). Суммарный объем закупок на стороне в июле-декабре составил 36,6 тыс. тонн (по состоянию на 8 декабря). Таким образом, суммарный объем ресурсов автобензина в распоряжении «Альянса» во II полугодии т. г. составит 224,2 тыс. тонн. В то же время объем реализации через сеть «Альянса» оценивается в 212,1 тыс. тонн (июль-ноябрь – факт, декабрь – ожидаемое).

В декабре в распоряжении компании будет от 37,4 тыс. до 46,9 тыс. тонн бензинов (поступление закупленных ресурсов ожидается к концу декабря - началу января); реализация прогнозируется в объеме 39,4 тыс. тонн. Однако для создания нормативного запаса автобензинов на базах и АЗС (14 суток минимум), исходя из объемов суточной реализации на начало декабря, требуется 17,8 тыс. тонн. Компания постарается докупить недостающий объем бензинов».

В свою очередь, генеральный директор ООО «РН-Востокнефтепродукт» (дальневосточная сбытовая структура НК «Роснефть») Иван ПАТЮТЬКО рассказал на заседании общественного совета о том, что его компания с 2010 года на 26% увеличила поставки нефтепродуктов для продажи в розницу и мелким оптом. Но количество оптовых потребителей за то же время выросло на 71%. По оценке руководителя «РН-Востокнефтепродукт», сбытовые структуры «Роснефти» и «Альянса» до последнего времени обеспечивали около 80% потребностей Хабаровского края в автомобильном топливе, остальные 20% привозились из-за пределов территории так называемыми «независимыми» поставщиками, имеющими одну или несколько АЗС. Бензин и дизтопливо поставлялись ими из Ангарска, Омска, Ачинска. Но после возникновения всероссийского дефицита в мае 2011 года, сдобренного ростом цен как на нефтепродукты, так и на железнодорожные перевозки, везти топливо из-за пределов края стало невыгодно, и все «независимые» практически одномоментно обратились в «РН-Востокнефтепродукт» и «Хабаровскнефтепродукт», требуя выполнить их заявки. Но продукция Комсомольского НПЗ, которую продает предприятие Ивана Патютько, законтрактована на весь 2011 год, и удовлетворить внезапно возникший новый спрос в середине или конце этого срока нельзя за счет отказа тем, кто подписал договор еще в конце 2010 года.



«При этом, - посетовал гендиректор «РН-Востокнефтепродукт», - чтобы покрыть выросший спрос, мы сами вынуждены ехать за топливом в Башкирию, а «независимые» делать этого уже не хотят».

Однако подобная информация – совсем не то, что хотел бы прочесть потребитель. Потребитель готов призвать нефтяников к ответу:



«Справедливая цена бензина АИ-92

– 15 рублей за литр. А у нас

на автозаправках он стоит

все 30. Как это понимать?»



– воскликнул на заседании в УФАС президент Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников Виктор ШПАКОВ.

Генеральный директор «Хабаровскнефтепродукта» Александр ПОПОВ ответил: «В стоимости литра названого вами бензина 11 рублей – сырая нефть, 4,70 – НДС, 4,47 – транспортировка, 4 рубля с копейками– организация продажи, а дальше по «мелочи»: по 1-2 рубля за переработку, очистку, реконструкцию производства и прочие производственные процессы. Да еще в сентябре тариф на водоотведение подняли на 20%, железнодорожные тарифы выросли, в стране принят новый технический регламент выпуска дизельного топлива, что влечет за собой реконструкцию предприятия, – а где мы на все это должны брать деньги?». Согласен с ним и генеральный директор Комсомольского НПЗ Владимир МЕЛЕХИН, подчеркнувший, что все затраты на реконструкцию предприятия неминуемо ложатся в себестоимость продукта, и чем выше получается качество топлива, тем больше его цена.

К тому же доля налогов в цене российского бензина сегодня составляет около 60%, что больше, чем в США. А с нового года акцизы должны еще подрасти. Где же выход из образовавшегося тупика?

По мнению руководителя пресс-службы «Альянса» Андрея РУМЯНЦЕВА, «ключом к решению проблемы является прежде всего наращивание объемов предложения на рынке топлива. Если речь о бензинах, то в первую очередь необходимо увеличивать заводские мощности риформинга. Именно в этом направлении «Альянс» последовательно продвигается. Хабаровский НПЗ в этом году существенно нарастил объемы переработки, выпуск бензинов сегодня превышает 1200 тонн в сутки. Это, с одной стороны, предел: дальнейшее увеличение производства связано не только с реконструкцией собственно риформинга, но возникающий дефицит также завязан на решение транспортной проблемы (Хабаровск-2 тоже работает на пределе, и сегодня невозможно далее наращивать слив сырья на заводе и одновременно отгрузку продукции)». О проблемах с отгрузкой говорит и генеральный директор Комсомольского НПЗ Владимир Мелехин: завод затоварен продукцией, которую не в силах отгрузить потребителям из-за проблем с железнодорожными перевозками.

«С другой стороны, - продолжает Андрей Румянцев, - объем реализации бензинов через сеть «Альянса» составляет от 1100 до 1400 тонн в сутки. То есть хабаровского бензина никак не хватит и на розницу, и на удовлетворение оптовых заявок. Поэтому мы прорабатываем возможности ускорения сроков реконструкции риформинга с увеличением его производительности, тем временем также докупаем недостающие объемы на рынке и стараемся быстрее доставить это топливо. И других поставщиков призываем делать то же: наращивайте производство, ищите ресурсы на рынке, везите нефтепродукты на Дальний Восток».

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог Хабаровск".