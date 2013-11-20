Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Региональному малому бизнесу рекомендуют вкладывать в образование
На вопросы «Золотого Рога» ответил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Сергей СТЕПАНОВ.
- Как вы оцениваете реализуемые в крае меры поддержки предпринимательства?
- Из того, что можно положительного отметить, - что ежегодно капитализируется фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. А направления поддержки - предмет наших дискуссий с правительством. Я, например, выступаю достаточно жестко за то, что деньги, которые выделяются из бюджета, не должны просто раздаваться под видом помощи. Можно в первый раз дать средства на поддержку, а помогать дальше, только убедившись, что предприниматель использовал их эффективно, достигнув определенных показателей развития. Но у нас есть такие примеры, когда одним и тем же компаниям на протяжении 5 лет даются деньги, причем немалые - до нескольких миллионов рублей, а потом оказывается, что они все эти годы находятся на начальном уровне, почти 50% оборотных средств составляют различные субсидии.
Надо сначала вкладывать в образование, в понимание того, что дальше необходимо развивать. Мне понравился подход администрации Ниигаты. Они в маркетинг вкладывают, проводят исследования, распространяют их данные среди бизнеса. Дают знания в опережающем порядке.
- В чем привлекательность таких мер?
- У нас, даже накопив средства на стартовом капитале, люди не видят следующего шага: нет компетенции и знаний, чтобы превратить свой бизнес из малого в средний, нет понимания, по каким направлениям можно эффективно развиваться. И тогда одни уходят в недвижимость, которую можно купить и сдать в аренду, чтобы иметь хотя бы пассивный доход, а другие, кто поактивней, самостоятельно ищут новые рынки. А ведь может быть и по-другому. К примеру, мы 4 года говорим КнААПО: дайте нам свои потребности, скажите, что нужно для завода, какие ниши может занять своей продукцией и услугами малый бизнес. В Комсомольске вокруг авиазавода может быть создан производственный пояс малых предприятий, а из Хабаровска могут прийти предложения интеллектуальных разработок. Предприниматели будут понимать, что у них есть гарантированный сбыт в крупной, стабильной корпорации, и пойдут в производство. Появятся малые инновационные предприятия, выпускающие современную продукцию, спрос на которую формируется здесь же, на территории края.
- Что отвечают на КнААПО, точнее, теперь уже на КнААЗе?
- Руководство предприятия сейчас не решает этих вопросов. Теперь это вертикально интегрированная корпорация, голова которой находится в Москве, где и принимаются решения. Тут бы и включиться на полную мощь региональной административной машине... У губернатора есть понимание проблемы. И соответствующая задача поставлена перед правительством. Предварительно, на конец ноября планируется представление программы создания кластерного пояса, в которой уже обозначены основные подходы к решению стоящих вопросов.
- Открывая первое заседание нового совета по предпринимательству, глава региона проговорился, что приложил усилия, чтобы уговорить вас продолжить работу в руководстве этого органа. Почему было желание отказаться?
- Любую работу надо стараться делать качественно. Усидеть на трех стульях очень тяжело. Я же еще член общественной палаты, руковожу комитетом в краевом союзе работодателей. При этом пытаюсь заниматься собственным бизнесом. Кроме того, меня очень сильно расстраивает скорость принятия решений. Я уже 7 лет твержу в регионе: бизнес не может реализовывать проекты, по 3-4 года ожидая выделения земли, в то время, когда само строительство занимает 1 - 1,5 года. Да и повестка дня не меняется многие годы. А я считаю, что она должна двигаться.
Еще расстраивает, что центр принятия решений находится в Москве. И соответствующих полномочий концентрируется там все больше и больше. Если ранее мы могли влиять на принятие ключевых решений, влияющих на развитие бизнеса в регионе, то сейчас получаем все в готовом виде из столицы.
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Хабаровск.
Новости тематики
- 2000 молодых людей бесплатно обучат азам бизнеса в Хабаровском крае
- Один из крупнейших портов региона сохранил гендиректора
- Хабаровскому краю нужны рабочие и инженеры
- В Хабаровске работодатели могли прицениться к потенциальным работникам
- В Хабаровском крае бизнесу не достает трудовых ресурсов
- В Хабаровске объединят русский и японский опыт поддержки бизнеса
- Региональному малому бизнесу рекомендуют вкладывать в образование
- На Амурской ТЭЦ-1 - новый директор
- Гендиректор КНПЗ возглавил новый цех ХНПЗ
- Молодой специалист – это звание
Новости раздела
- В Хабаровском крае водолазы помогли определить степень вины застройщика
- Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы
- На площадке "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" развернулось строительство горнолыжного курорта
- В Хабаровском крае на "Холдоми" устанавливают единственный в СНГ подъемник гондольного типа
- В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
- В Хабаровске предприниматели испытают на себе новые цифровые инструменты
- В Хабаровском крае в "Скифагро-ДВ" привезли первое поголовье свиней
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе назначен новый генеральный директор
- Хабаровская генерация начала отопительный сезон в самом северном районе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке