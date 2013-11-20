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Региональному малому бизнесу рекомендуют вкладывать в образование

20 Ноября 2013, 14:04 | Хабаровск

На вопросы «Золотого Рога» ответил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Сергей СТЕПАНОВ.

- Как вы оцениваете реализуемые в крае меры поддержки предпринимательства?

- Из того, что можно положительного отметить, - что ежегодно капитализируется фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. А направления поддержки - предмет наших дискуссий с правительством. Я, например, выступаю достаточно жестко за то, что деньги, которые выделяются из бюджета, не должны просто раздаваться под видом помощи. Можно в первый раз дать средства на поддержку, а помогать дальше, только убедившись, что предприниматель использовал их эффективно, достигнув определенных показателей развития. Но у нас есть такие примеры, когда одним и тем же компаниям на протяжении 5 лет даются деньги, причем немалые - до нескольких миллионов рублей, а потом оказывается, что они все эти годы находятся на начальном уровне, почти 50% оборотных средств составляют различные субсидии.

Надо сначала вкладывать в образование, в понимание того, что дальше необходимо развивать. Мне понравился подход администрации Ниигаты. Они в маркетинг вкладывают, проводят исследования, распространяют их данные среди бизнеса. Дают знания в опережающем порядке.

- В чем привлекательность таких мер?

- У нас, даже накопив средства на стартовом капитале, люди не видят следующего шага: нет компетенции и знаний, чтобы превратить свой бизнес из малого в средний, нет понимания, по каким направлениям можно эффективно развиваться. И тогда одни уходят в недвижимость, которую можно купить и сдать в аренду, чтобы иметь хотя бы пассивный доход, а другие, кто поактивней, самостоятельно ищут новые рынки. А ведь может быть и по-другому. К примеру, мы 4 года говорим КнААПО: дайте нам свои потребности, скажите, что нужно для завода, какие ниши может занять своей продукцией и услугами малый бизнес. В Комсомольске вокруг авиазавода может быть создан производственный пояс малых предприятий, а из Хабаровска могут прийти предложения интеллектуальных разработок. Предприниматели будут понимать, что у них есть гарантированный сбыт в крупной, стабильной корпорации, и пойдут в производство. Появятся малые инновационные предприятия, выпускающие современную продукцию, спрос на которую формируется здесь же, на территории края.

- Что отвечают на КнААПО, точнее, теперь уже на КнААЗе?

- Руководство предприятия сейчас не решает этих вопросов. Теперь это вертикально интегрированная корпорация, голова которой находится в Москве, где и принимаются решения. Тут бы и включиться на полную мощь региональной административной машине...  У губернатора есть понимание проблемы. И соответствующая задача поставлена перед правительством. Предварительно, на конец ноября планируется представление программы создания кластерного пояса, в которой уже обозначены основные подходы к решению стоящих вопросов.

- Открывая первое заседание нового совета по предпринимательству, глава региона проговорился, что приложил усилия, чтобы уговорить вас продолжить работу в руководстве этого органа. Почему было желание отказаться?

- Любую работу надо стараться делать качественно. Усидеть на трех стульях очень тяжело. Я же еще член общественной палаты, руковожу комитетом в краевом союзе работодателей. При этом пытаюсь заниматься собственным бизнесом. Кроме того, меня очень сильно расстраивает скорость принятия решений. Я уже 7 лет твержу в регионе: бизнес не может реализовывать проекты, по 3-4 года ожидая выделения земли, в то время, когда само строительство занимает 1 - 1,5 года. Да и повестка дня не меняется многие годы. А я считаю, что она должна двигаться.

Еще расстраивает, что центр принятия решений находится в Москве. И соответствующих полномочий концентрируется там все больше и больше. Если ранее мы могли влиять на принятие ключевых решений, влияющих на развитие бизнеса в регионе, то сейчас получаем все в готовом виде из столицы.

Александр ЗУБОВ,  газета "Золотой Рог", Хабаровск.

 

Автор: Александр Зубов
Теги: малый бизнес  образование 



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