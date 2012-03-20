Лимит поручительства за хабаровский бизнес удвоят

Лимит поручительств, установленный для банков под кредитование хабаровского малого бизнеса, в 2012 году составит 360 млн рублей, что почти вдвое увеличит возможности по получению кредитов для предпринимателей, не обладающих достаточным залоговым обеспечением.

- В январе текущего года Гарантийный фонд Хабаровского края объявил конкурс среди банковских организаций для определения партнеров в рамках программы поручительств. По результатам конкурсного отбора были выбраны 10 банков, - рассказала директор краевого Фонда поддержки малого предпринимательства Наталья ИГУМНОВА.

Первыми банками, подписавшими на прошлой неделе официальные соглашения о сотрудничестве с Гарантийным фондом, стали ОАО «Номос-Региобанк» и ОАО «Далькомбанк». Реализуемая программа поручительств позволит решать проблемы предпринимателей, желающих оформить кредит на развитие бизнеса в одном из этих банков, но не имеющих достаточного залогового обеспечения.

- Если в ходе проверки документов банк понимает, что предприниматель сможет выплачивать кредит, но его проблема только в слабом залоге, то Гарантийный фонд готов взять на себя до 70% кредитных обязательств заемщика перед банками-партнерами в сумме до 7 млн. рублей, - отметила Наталья Игумнова. – При этом кредит будет выдаваться по сниженной процентной ставке.

Активно кредитовать малый бизнес ОАО «Номос-Региобанк» начал в прошлом году, и только с 2012 года – в рамках программы поручительств. Для ОАО «Далькомбанк» такая работа стала уже привычной практикой.

Увеличение годового лимита поручительств с 200 млн. до 360 млн. рублей, по мнению руководителей обоих банков, позволит не только существенно нарастить количество и суммы выдаваемых кредитов, но и внести ощутимый вклад в развитие предпринимательства Хабаровского края.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».