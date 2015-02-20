www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Хабаровск обзавелся частным индустриальным парком

20 Февраля 2015, 14:25 | Хабаровск

Первый на Дальнем Востоке частный индустриальный парк создан в Хабаровске.

Этот проект весьма показателен с точки зрения готовности частных инвесторов региона вкладывать средства не только в создание новых производств, но и в инфраструктуру для своих партнеров, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Базовой площадкой для парка стали земли, занимаемые ранее тепличным комплексом «Авангард». Частные инвесторы приобрели в собственность 50 гектаров земли в районе поселка им. Горького. За свой счет построили здесь всю необходимую инфраструктуру. И теперь приглашают к участию в проекте компании-резиденты для создания новых производств. Создан своего рода «единый офис» для размещения предприятий. «Авангард» уже получил официальный статус, став членом Ассоциации индустриальных парков России. Завершается процедура сертификации площадки как проектируемого парка, пишет "Золотой Рог".

Территория «Авангарда» в классическом варианте такого проекта обеспечена энергоносителями и инфраструктурой, здесь уже есть удобные железнодорожные подъездные пути. Это дает отличную транспортную доступность и дополнительные возможности для логистических компаний. Запущена первая очередь контейнерного терминала. Управляющей компанией проработаны также все необходимые административно-правовые условия, которые позволяют сокращать время для захода резидентов на площадку. Достаточно всего двух недель, чтобы получить землю в аренду с возможностью последующего выкупа. Таким образом, компании получают максимально благоприятную среду для проектирования и строительства. Известно, что резиденты парка могут воспользоваться налоговыми льготами и субсидиями на развитие. Кроме того, у Сбербанка есть линейка продуктов, сформированных специально для индустриальных парков.

- Мы рассматриваем абсолютно все инвестиционные проекты при условии, что планируемые производства не выше IV-V класса опасности, - отмечает Денис ГРОСЬ, учредитель, исполнительный директор ООО «Индустриальный парк «Авангард». - Очень надеемся на приход серьезных предприятий, не требующих гигантских размахов (вакантные площади от 1 до 6 га). Важно, чтобы они были экологически чистые и с высокой энергоемкостью. Аналитикой концепции парка занималась компания Knight Frank, сообщает газета "Золотой Рог".

 Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: инфраструктура  инвестиции  сельское хозяйство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru