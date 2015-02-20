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Хабаровск обзавелся частным индустриальным парком
Первый на Дальнем Востоке частный индустриальный парк создан в Хабаровске.
Этот проект весьма показателен с точки зрения готовности частных инвесторов региона вкладывать средства не только в создание новых производств, но и в инфраструктуру для своих партнеров, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Базовой площадкой для парка стали земли, занимаемые ранее тепличным комплексом «Авангард». Частные инвесторы приобрели в собственность 50 гектаров земли в районе поселка им. Горького. За свой счет построили здесь всю необходимую инфраструктуру. И теперь приглашают к участию в проекте компании-резиденты для создания новых производств. Создан своего рода «единый офис» для размещения предприятий. «Авангард» уже получил официальный статус, став членом Ассоциации индустриальных парков России. Завершается процедура сертификации площадки как проектируемого парка, пишет "Золотой Рог".
Территория «Авангарда» в классическом варианте такого проекта обеспечена энергоносителями и инфраструктурой, здесь уже есть удобные железнодорожные подъездные пути. Это дает отличную транспортную доступность и дополнительные возможности для логистических компаний. Запущена первая очередь контейнерного терминала. Управляющей компанией проработаны также все необходимые административно-правовые условия, которые позволяют сокращать время для захода резидентов на площадку. Достаточно всего двух недель, чтобы получить землю в аренду с возможностью последующего выкупа. Таким образом, компании получают максимально благоприятную среду для проектирования и строительства. Известно, что резиденты парка могут воспользоваться налоговыми льготами и субсидиями на развитие. Кроме того, у Сбербанка есть линейка продуктов, сформированных специально для индустриальных парков.
- Мы рассматриваем абсолютно все инвестиционные проекты при условии, что планируемые производства не выше IV-V класса опасности, - отмечает Денис ГРОСЬ, учредитель, исполнительный директор ООО «Индустриальный парк «Авангард». - Очень надеемся на приход серьезных предприятий, не требующих гигантских размахов (вакантные площади от 1 до 6 га). Важно, чтобы они были экологически чистые и с высокой энергоемкостью. Аналитикой концепции парка занималась компания Knight Frank, сообщает газета "Золотой Рог".
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