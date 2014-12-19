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"Ростелеком" запустил самый важный проект этого года в Хабаровском крае

19 Декабря 2014, 13:17 | Хабаровск
«Ростелеком» запустил в эксплуатацию волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в районе им. П. Осипенко Хабаровского края. Оптическая магистраль позволит жителям и предприятиям района пользоваться широкополосным доступом в интернет и иметь доступ к государственным услугам в электронном виде.
 
Обеспечить современными услугами связи один из самых северных районов края стало возможно благодаря сотрудничеству «Ростелекома», Правительства Хабаровского края и Администрации муниципального района им. Полины Осипенко, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком». 
 
«Краевая инфраструктура связи является основой для развития информационного общества. Мы понимаем, что операторам связи сложно самостоятельно реализовать проекты по прокладке волоконно-оптических линий в отдаленные малозаселенные районы края, поэтому выступаем авангардным заказчиком и на основе государственно-частного партнерства вместе реализуем данные проекты», - прокомментировал проект Павел Николаевич Уваров, министр информационных технологий и связи Хабаровского края.
 
Оптика проложена от п. Березовый Солнечного р-на через населенные пункты Главный Стан и Бриакан до административного центра района – села им. П. Осипенко. Протяженность волоконно-оптической линии составила около 140 км, пропускная способность 1 Гбит/с (с возможностью дальнейшего расширения). Общий объем инвестиций в строительство магистральной линии связи составил более 70 млн. рублей.
 
Линия позволит обеспечить жителей района безлимитным доступом в интернет на скорости до 4 Мбит/с. Также даст возможность смотреть «Интерактивное телевидение», включающее более 200 телевизионных каналов в цифровом качестве, в том числе более 30 каналов в HD-формате.
Уже в декабре текущего года услугами по оптике смогут воспользоваться жители села им. Полины Осипенко. В 2015 году начнется подключение к линии остальных населенных пунктов района, через которые прошла оптика.
 
«Запуск оптической магистрали в районе им. Полины Осипенко для нас самый важный проект этого года, – комментирует директор Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» Елена Хитрова. – Ранее доступ в интернет в районе осуществлялся по спутниковому ресурсу. Параметры спутникового канала не позволяли обеспечить качественный выход в Сеть. Оптика – это наш своеобразный новогодний подарок, который позволит жителям уже на рождественских каникулах полноценного и комфортно пользоваться интернетом, а также смотреть уникальный продукт нашей компании – «Интерактивное ТВ». 
 
Район имени Полины Осипенко – один из северных районов Хабаровского края. Административный центр — село имени Полины Осипенко. Территория района занимает площадь 34 970 км².
 
Район образован в 1926 году, до 1939 года назывался Кербинским. Переименован и назван в честь летчицы, Героя Советского Союза Полины Денисовны Осипенко, совершившей в 1938 беспосадочный перелёт по маршруту «Москва — Дальний Восток», закончившийся на территории данного района.
 
Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
 
 
 
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Теги: ВОЛС  Ростелеком 



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