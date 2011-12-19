В Хабаровске «Сухой» поделился инновационными технологиями

Корпоративный университет компании «Сухой» провел в Хабаровске семинар на тему: «Современные методы управленческой подготовки и обучения технологиям бережливого производства. Опыт холдинга «Сухой».

Семинар был организован по инициативе губернатора Вячеслава Шпорта совместно с Дальневосточным агентством содействия инновациям при поддержке правительства края, сообщает пресс-служба компании. В работе семинара приняли участие более 50 руководителей предприятий и организаций Хабаровского края, включая ООО «КамАЗ-Восток», ОАО «Амурский кабельный завод», хабаровский завод «Базилит ДВ» и др. Слушатели ознакомились с современными формами организации производства и инновационными технологиями работы с персоналом, методами отбора и подготовки управленческого резерва, реализуемыми на предприятиях холдинга «Сухой».

"Золотой Рог Хабаровск".