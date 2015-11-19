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Специалисты "Газпром газораспределение Дальний Восток" устанавливают причину хлопка газа в Хабаровске

19 Ноября 2015, 15:51 | Хабаровск
Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» устанавливают причину хлопка газа, который произошел накануне вечером в одной из квартир жилого дома по ул. Иртышской в Хабаровске, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
 
Информация о происшествии поступила в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по Хабаровску и Хабаровскому району 18 ноября в 21:27 по местному времени. Звонивший сообщил о хлопке и о том, что перед включением плиты чувствовал запах газа. Аварийная бригада незамедлительно выехала на место, сообщили "Золотому Рог" в пресс-службе компании. 
 
По итогам обследования установлено, что в одной из квартир многоквартирного дома по адресу Иртышская, 15 города Хабаровска произошел хлопок газа без возгорания. В результате происшествия повреждена оконная рама в кухне. Пострадавших нет. Газовое оборудование не повреждено. Выявлена утечка газа из горелки четырехкомфорочной плиты, выработавшей установленный заводом-изготовителем ресурс (находится в эксплуатации более 20 лет). 
 
Согласно инструкции, газовики отключили газовую плиту, на кран установили заглушку и пломбу.  Абонентам дана рекомендация по замене газовой плиты.
Справка:
 
При возникновении запаха газа пользоваться газовыми приборами категорически запрещено. При появлении подозрения на утечку «голубого топлива» необходимо перекрыть подачу газа, обеспечить проветривание помещения и незамедлительно вызвать аварийную службу по номерам: 04 (для стационарных телефонов) и 104 (для мобильных телефонов). До приезда аварийной служба не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроприборы, не пользоваться электрозвонком.
 
 
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Теги: газпром газораспределение дальний восток 



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