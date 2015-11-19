Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Специалисты "Газпром газораспределение Дальний Восток" устанавливают причину хлопка газа в Хабаровске
19 Ноября 2015, 15:51 | Хабаровск
Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» устанавливают причину хлопка газа, который произошел накануне вечером в одной из квартир жилого дома по ул. Иртышской в Хабаровске, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Информация о происшествии поступила в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по Хабаровску и Хабаровскому району 18 ноября в 21:27 по местному времени. Звонивший сообщил о хлопке и о том, что перед включением плиты чувствовал запах газа. Аварийная бригада незамедлительно выехала на место, сообщили "Золотому Рог" в пресс-службе компании.
По итогам обследования установлено, что в одной из квартир многоквартирного дома по адресу Иртышская, 15 города Хабаровска произошел хлопок газа без возгорания. В результате происшествия повреждена оконная рама в кухне. Пострадавших нет. Газовое оборудование не повреждено. Выявлена утечка газа из горелки четырехкомфорочной плиты, выработавшей установленный заводом-изготовителем ресурс (находится в эксплуатации более 20 лет).
Согласно инструкции, газовики отключили газовую плиту, на кран установили заглушку и пломбу. Абонентам дана рекомендация по замене газовой плиты.
Справка:
При возникновении запаха газа пользоваться газовыми приборами категорически запрещено. При появлении подозрения на утечку «голубого топлива» необходимо перекрыть подачу газа, обеспечить проветривание помещения и незамедлительно вызвать аварийную службу по номерам: 04 (для стационарных телефонов) и 104 (для мобильных телефонов). До приезда аварийной служба не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроприборы, не пользоваться электрозвонком.
Автор:
Новости тематики
- В Хабаровске директор "Горсвета" получил взятку и не сел
- На Хабаровской ТЭЦ-3 в ремонт выведен энергоблок №2
- В "Хабаровской генерации" началась ремонтная кампания
- Хабаровская генерация направит 1,7 млрд на ремонт оборудования
- Хабаровская генерация направит более 800 млн рублей на инвестпроекты
- На Хабаровской ТЭЦ-2 завершено строительство противопаводковой дамбы
- Газификация Комсомольской ТЭЦ-2 снизила выбросы вредных веществ в атмосферу в 2,2 раза
- ХТСК и судебные приставы Хабаровского края и ЕАО принялись за должников
- Энергетики намерены начать дело о банкротстве УК "Чистый город" в Хабаровске
- Восьмой по счету котлоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1 переведен на газ
Новости раздела
- Бизнес-окно в АТР
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысячи пассажиров
- В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
Loading...