"Дальтрансуголь" отгрузил в АТР 100-миллионную тонну угля

Терминал СУЭК является крайней восточной точкой БАМа

Угольный терминал АО «СУЭК» в порту Ванино во вторник отгрузил на суда 100-миллионную тонну угля с момента ввода предприятия в эксплуатацию в конце 2008 года. 100-миллионную тонну приняло на борт судно Maizuru Bishamon для японской компании Nippon Steel. Общий объем инвестиций СУЭК в строительство и развитие терминала составил более $650 млн.

По итогам 9 месяцев 2016 года АО «Дальтрансуголь» (входит в АО «СУЭК») перевалил 15 млн тонн угля, что на 6% больше, чем годом ранее.

СУЭК отмечает, что Дальневосточная железная дорога и «Дальтрансуголь» разработали совместную технологию обработки порожних вагонов и приема тяжеловесных поездов из инновационных вагонов, что позволяет прогнозировать объем перевалки в 2016 году в объеме более 20 млн тонн.

Досье «Золотого Рога»: «Дальтрансуголь» обеспечивает экспорт угля СУЭК в Азиатско-Тихоокеанский регион. АО «СУЭК» - крупнейший российский производитель угля. Основной акционер компании - Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (92,2%). В Приморье СУЭК владеет АО «Приморскуголь».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток